Schipperhöge: Lauenburgs Traditionsfest mit neuem Patron

Schmuddelwetter kann die Freunde an dem bunten Fest kaum trüben. Am Wochenende feierten die Lauenburger mit ihrem ältesten Verein.

Lauenburg. Echtes Schmuddelwetter mit viel Wasser von oben, dazu Wind: Doch was ein echter Schifferbruder ist, lässt sich doch von solchem „Schietwetter“ nicht die Laune verderben. Die Schifferbrüderschaft, Lauenburgs ältester, 1635 gegründeter Verein, hat am Wochenende seine Schipperhöge gefeiert. Und mit ihm viele Lauenburger, besonders Jungs und Deerns. Und ein neuer Patron.

Höhepunkt ist am Sonnabend der Ball im Hotel Bellevue gewesen. Bis dahin lagen hinter den Schifferbrüdern schon zwei anstrengende Tage. Die haben am Freitag mit einem ersten Umzug von der Weingartenschule begonnen – die Mädchen und Jungen haben zu diesem Anlass traditionell schulfrei.

Schipperhöge: Feuertaufe für neuen Patron

Während sie im Umzug der Lustigen Personen und bunten Clowns folgen, haben die Mitglieder der Schifferbruderschaft zunächst ihren Beitrag an der offenen Lade entrichtet. In bar, ordentlich dunkel gewandet, wie es die Tradition will. Dort angetrunken aufzutauchen oder das Geld zu überweisen, ist für die Traditionalisten ebenso unvorstellbar, wie Ideen, die Bruderschaft für Frauen zu öffnen.

Kinder übernehmen es, historische Schiffsmodelle durch Lauenburg zu tragen.

Foto: Gabriele Kasdorff - Kasdorff@magenta.de / bgz

Gegründet 1635 als eine Art Sterbekasse in Zeiten von Dreißigjährigem Krieg und Pest galt sie als Möglichkeit, verstorbenen Schiffern eine ordentliche Beerdigung zu garantieren. Und ihren in Not geratenen Familien zu helfen, wenn ihr Haupternährer aus dem Leben gerissen wurde.

Brüderschaft: Tradition lebt seit 1635 fort

Solch dunkle Gedanken spielten aktuell während der Schipperhöge für die meisten Lauenburger keine Rolle. Die dunkel gekleideten Schifferbrüder mit ihren Zylindern und schwarzem Gewand bilden in den Umzügen einen starken Kontrast zu den Clowns und der Lustigen Person als Hauptfigur. Und zu lärmenden Kindern, die sie auch dieses Jahr bei ihrer Tour durch die Schifferstadt umlagerten, um Süßigkeiten zu ergattern.

Andere junge Lauenburger haben am Sonnabend alte Modelle historischer Schiffe durch die Stadt getragen, erinnerten damit daran, welchen Ursprung die Schipperhöge hat. „Meine Enkel fanden diese Modelle fast ebenso interessant wie die Süßigkeiten“, berichtet Gertrud Schröder schmunzelnd.

Zwischen Schiffsmodellen und Süßigkeiten

Jana (9), die mit Freundin und älterem Bruder unterwegs war, befand dagegen mit Blick auf ihre gute gefüllte Tüte: „Das reicht bestimmt bis Sonntag. Aber nur, wenn mir Papa nicht alles wegisst.“

Lauenburgs Bürgermeister Thorben Brackmann nimmt erstmals als Patron der Schifferbrüderschaft am bunten Treiben teil, tanzt mit einem Clown. Wie es sich geziemt mit Bürgermeisterkette und schwarzem Zylinder.

Foto: Gabriele Kasdorff - Kasdorff@magenta.de / bgz

Am Schloss war Verwaltungschef Thorben Brackmann gefordert. Als neuer Lauenburger Bürgermeister war es seine erste Schipperhöge als Patron der Schifferbrüderschaft. Die Aufgabe meisterte er mit Bravour, von der Begrüßung bis zum Tanz mit den Clowns. Auch die jungen Helfer von THW-Nachwuchs, Kinderfeuerwehr und Co. zeigten sich der Aufgabenstellung gewachsen. Trotz reichlich Wasser von oben trugen sie die Schiffsmodelle durch die Stadt.

Zum Abschluss wird über Verfehlungen beraten

Zufriedenheit auch bei der Polizei, die die Veranstaltung begleitet hat. Trotz Glühwein- oder in Lauenburg besser Eiergrog-Wetter wurden keine alkoholbedingten Ausfälle verzeichnet. Dennoch beriet gestern der Vorstand der Schifferbrüderschaft am Tag nach dem Ball über festgestellte Verfehlungen und wie diese zu ahnden sind. Dem vorausgegangen war ein Katerfrühstück, auch das ist eine alte Tradition.