Lauenburg: Schulfrei und Süßes – das gibt’s zur Schipperhöge

Jeder, der in Lauenburg aufgewachsen ist, verbindet Erinnerungen mit der Schiffersfreude zu Jahresbeginn. Was das Besondere daran ist.

Lauenburg. Kontrastreicher als die Schipperhöge kann eine Veranstaltung kaum sein: Während im Hotel Bellevue schwarz gekleidete Herren nach den strengen Bräuchen der Schifferbrüderschaft ihren Mitgliedsbeitrag in die geöffnete Lade entrichten, zieht die Lustige Person mit einer lärmenden Kinderschar mitten durch die Stadt. So wollen es die uralten Traditionen der Lauenburger Schifferbrüderschaft von 1635 – aufgeschrieben im „schweinsledernen Buch“.

Die Schifferbrüderschaft ist der älteste Zusammenschluss in Lauenburg. Um 1635 wütete die Pest in Europa. Der Schwarze Tod forderte viele Opfer, auch unter den Schiffern. Um die hohen Kosten von Beerdigungen aufbringen zu können, schlossen sich die einfachen Bootsleute Lauenburgs zu einer Sterbekassenbrüderschaft zusammen. Von den Beiträgen wurden Dielen für die Särge gekauft. Die Mitglieder trugen ihre Verstorbenen zu Grabe, zahlten Hinterbliebenen ein Sterbegeld aus.

Traditionen bestimmen die Schifferbrüderschaft bis heute

Seit Jahr und Tag ist die Schipperhöge (Schiffersfreude) vielen Ritualen unterworfen. Niemand würde es zum Beispiel wagen, sich vor der offenen Lade – die übrigens aus dem Jahre 1637 stammen soll – ungebührlich zu benehmen. Wer den Raum betritt, in dem sie steht, tut das „ohne Bier, Branntewein und Tobak“. Solche Frevel werden seit jeher geahndet. Auch das steht geschrieben in den alten Statuten.

Die Lade soll aus dem Jahre 1637 stammen. Damit ist sie das älteste Utensil der Schifferbrüderschaft

Foto: Elke Richel

Neue Mitglieder werden nur an diesem Tag aufgenommen. Oft sind es die Söhne, die von ihren Vätern in die Wiege gelegt bekommen haben: „Du wirst einmal ein Schifferbruder!“ Den Aufnahmespruch kennt jeder von ihnen auswendig: „Freunde in der Not gehen zwo auf ein Lot, sollte es aber ein harter Stand sein, so gehen wohl hundert auf ein Quentlein“. Diese Versicherung auf Gegenseitigkeit wird noch heute aufrechterhalten. Auch, dass die Männer unter sich bleiben, ist bis heute Gesetz.

Mit der Lustigen Person durch die Stadt

Wenn die Lustige Person (Frank Fischer) mit den Kindern durch die ganze Stadt zieht, stehen viele ältere Lauenburger versonnen am Straßenrand und schauen dem Trubel zu. Auch zu ihrer Zeit gab es für den Umzug schulfrei und wer besonders pfiffig war, brachte es auf kiloweise Süßigkeiten, die die Lustige Person in die Menge warf, gespendet von Lauenburger Kaufleuten.

Wer sich daran erinnern möchte, sollte auf der Seite www.ndr.de die Rubrik Retro anklicken. Unter der Stichwort Schifferbrüderschaft gibt es hier einen Stummfilm von der Lauenburger Schipperhöge im Jahre 1961.

Schon von Weitem hört man den Jubel der Kinder, wenn Frank Fischer im Flickenkostüm der händeweise Bonbons und Schokoriegel in die Menge wirft. Seit 2009 hat er die Rolle übernommen. „Immer lustig!“, ruft er. „Hurra!“, schallt es hundertfach zurück. Der Weg von der Weingartenschule bis in die Altstadt zieht sich hin. Viele Gewerbetreibende der Stadt haben tütenweise Süßigkeiten eingekauft.

„Gehorsamshölzer“ kommen nicht mehr zum Einsatz

Auch heutzutage begleiten bunte Clowns den fröhlichen Zug der Kinder. Die traditionellen Gehorsamshölzer haben sie zwar auch dabei, aber die dienen jetzt dazu, die Richtung des Zuges anzuzeigen. Schließlich ist es nicht ganz so einfach, die fröhliche Schar zusammenzuhalten. Die Kinder der Weingartenschule haben am ersten Tag der Schipperhöge schulfrei – so will es die Tradition seit jeher.

Am Sonnabend, 13. Januar, startet um 8.45 Uhr an der Weingartenschule der zweite Kinderumzug mit der Lustigen Person und den Clowns. Um 14.30 Uhr beginnt am Hotel Bellevue (Blumenstraße 29) der traditionelle Umzug der Schifferbrüderschaft mit Musik und den prächtigen Schiffsmodellen. Um 15 Uhr beginnt im Mosaik (Raiffeisenweg 1a) der traditionelle Kindertanz für die jüngsten Bewohner der Schifferstadt. Eintritt frei.