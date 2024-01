Trecker-Sternfahrt nach Berlin: Verkehrschaos befürchtet

Am Wochenende setzen Landwirte ihre Proteste im Herzogtum fort. Am Sonntag könnte es auf den Straßen richtig eng werden.

Schwarzenbek. Seit Montag (8. Januar) sind Landwirte, Handwerker und Spediteure auf den Straßen im Kreis Herzogtum Lauenburg unterwegs, um gegen die Politik der Ampel-Regierung zu protestieren. Während am Montag viele Hauptverkehrsstraßen im Rahmen der Proteste blockiert wurden, ebbte der Protest in den folgenden Tagen ab. Auch für den Sonnabend erwartet der Kreis nur wenige Protestfahrten. Unübersichtlich gestaltet sich jedoch die Situation am Sonntag.

Am Freitag sollen die geplanten Fahrten entfallen. Dies teilten die Veranstalter der Versammlungsbehörde des Kreises mit. Auch die Streckenabschnitte im nördlichen Kreisgebiet werden nun doch nicht befahren. „Die Absage dient der Befriedung und dem Wohle der Bewohner der Stadt Ratzeburg“, heißt es von den Veranstaltern. Am Sonnabend dann geht es für den Konvoi aus Ratzeburg auf den Lindenplatz nach Lübeck. Hier sind Fahrten für die Zeit zwischen 10 und 16 Uhr angekündigt.

Sternfahrt nach Berlin geplant

Unklar ist hingegen zum jetzigen Zeitpunkt, wie die Situation am Sonntag aussieht. Für Montag, 15. Januar, ist in Berlin eine Großdemonstration angekündigt, bei der rund 10.000 Teilnehmer mitsamt landwirtschaftlicher Maschinen erwartet werden. Schon am Sonntag wollen viele Teilnehmer sich in einer Sternfahrt nach Berlin aufmachen. Auch im Kreis Herzogtum Lauenburg könnte es am Sonntag Aktionen geben. Wie Tobias Frohnert, Pressesprecher des Kreises mitteilt, liegen der Versammlungsbehörde bisher keine Meldungen zu Protesten vor.

Eine Übersichtskarte der betroffenen Routen im Kreis Herzogtum Lauenburg ist unter www.kreis-rz.de/Treckerdemo zu finden.