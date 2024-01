Theatergruppe verspricht Besuchern „schlimmsten Albtraum“

Lauenburg. TheKiLa – wer es nicht anders weiß, wird bei diesem Wort wohl eher an einen mexikanischen Schnaps denken als an ein Kulturerlebnis. Doch TheKiLa steht für Theatergruppe der Kirchengemeinde Lauenburg. Pastor Philip Graffam war es, der das Ensemble im Sommer 2011 gründete. Ein knappes Jahr später brachten die Laiendarsteller die Aufführung „Villa Tollatsch“ auf die Bühne und setzten damit gleich ein Achtungszeichen. Zahlreiche Stücke – zum Teil aus der Feder des Pastors – folgten.

Im Mai 2022 Jahres verabschiedete sich Pastor Philip Graffam aus der Schifferstadt, um seine Stelle als Propst im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg anzutreten. Nach der letzten aufwendigen Aufführung des Stücks „20.000 Meilen unter dem Meer“ in der Maria-Magdalenen-Kirche schien für viele das Schicksal von TheKiLa besiegelt. Wer sollte in die großen Fußstapfen treten, die Phillip Graffam als Autor und Regisseur hinterlassen hatte?

TheKiLa: Theatergruppe studiert einen Thriller ein

Doch der ehemalige Pastor hatte bei vielen Lauenburgern die Theaterleidenschaft geweckt. So wie er es sich gewünscht hatte, starteten sie nach einer Pause der Besinnung unter der Leitung von Fin Eckhoff neu durch. Im Mai vergangenen Jahres brachte das Ensemble das Stück „Oha, eine Leiche“ auf die Bühne. Jetzt stehen die Proben für ein neues Stück an.

Fin Erik Eckhoff hat nach dem Weggang von Philip Graffam die Regiearbeit für die Theatergruppe TheKiLa übernommen.

Foto: Privat

Im Sommer feiert der Thriller „Schatten der Vergangenheit“ aus der Feder von Fin Eckhoff seine Uraufführung. Das Ensemble von TheKiLa besteht derzeit aus 15 Mitgliedern. „Weitere Darsteller sind willkommen. Aber auch hinter den Kulissen gibt es viele Möglichkeiten, seine Theaterleidenschaft auszuleben“, sagt Eckhoff.

Neue Lauenburger Pastorin brennt für das Theater

Im Oktober vergangenen Jahres trat Pastorin Nora Gutdeutsch in Lauenburg ihre Stelle an, was sich für TheKiLa als Glücksfall erwies. Schon als Jugendliche spielte die 31-Jährige leidenschaftlich gern Theater und stand später in mehreren Hamburger Amateurtheatern auf der Bühne. „Es ist toll, dass es in Lauenburg ein eigenes Theater innerhalb der Kirchengemeinde gibt“, sagte sie bei ihrem Amtsantritt. Heute ist die junge Pastorin Produktionsleiterin bei TheKiLa und leitet das Ensemble gemeinsam mit Fin Eckhoff.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lauenburg neue Pastorin Nora Gutdeutsch engagiert sich in der Theatergruppe.

Foto: Privat / privat

Mit „Schatten der Vergangenheit“ gibt Fin Eckhoff in Lauenburg sein Autorendebüt. Die Handlung möchte er noch nicht verraten, nur so viel: Der Thriller ist nichts für schwache Nerven und auch nicht für Kinder unter zwölf Jahren geeignet. „Ich habe mich schon immer für die Bücher von Agatha Christie begeistert. Davon habe ich mich bei diesem Stück inspirieren lassen“, so der Autor. Seine Prophezeiung: Die Zuschauer werden inmitten einer ländlichen, britischen Idylle ihren „schlimmsten Albtraum“ erleben. Die Uraufführung ist für Juni dieses Jahres geplant.

Auch interessant

Wer TheKiLa kennenlernen und selbst Theaterluft vor oder hinter den Kulissen schnuppern möchte, sollte am Mittwoch, 17. Januar, ab 18 Uhr, ins Dietrich-Bonhoeffer-Haus (Dresdener Straße 15) kommen. Das Leitungsduo Fin Eckhoff und Nora Gutdeutsch berichtet aus dem Probenalltag und beantworten Fragen zu den Möglichkeiten, sich selbst einzubringen.