Bahnstreik: Erixx fährt wieder nach Fahrplan, Probleme bleiben

Lauenburg / Büchen. Parallel zum Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn AG hat Konkurrent Erixx Holstein den eingeschränkten Betrieb auf seiner Verbindung zwischen Kiel und Lübeck über Büchen und Lauenburg bis Lüneburg beendet. Fast einen Monat früher als zuletzt angekündigt, doch es bleiben Schwierigkeiten. So ist das private Bahnunternehmen zwar bislang weniger als befürchtet von Folgen des dreitägigen Streiks betroffen. Probleme haben die vergangenen Tage dagegen erneut Schäden an Zügen gemacht wie auch eine defekte Weiche zwischen Kiel und Lübeck.

Erixx: Rückkehr zum Regelfahrplan trotz Problemen

Das Ergebnis waren Verzögerungen auf der gesamten Strecke zwischen Kiel und Lüneburg – Dienstag bis zu 89 Minuten Verspätung, Mittwoch bis zu 50 Minuten. „In Kiel war ein Regionalzug vor unserem Zug losgefahren, sodass wir warten mussten“, bestätigt Erixx-Sprecherin Michelle Kränzlein gestern. „Dies hatte eine Verschiebung aller Zugkreuzungen auf dem Weg nach Lübeck zur Folge, sodass die Leistung des Öfteren auf entgegenkommende Züge warten musste.“

Dazu kommt fortgesetzter Busersatzverkehr zwischen Kiel Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf Richtung Ostsee. Wann hier wieder Züge fahrplanmäßig verkehren sollen, werde später entschieden, so Erixx Holstein.

Akku-Züge der Firma Stadler sind seit Herbst 2023 im Kreis Herzogtum Lauenburg im Einsatz. Kinderkrankheiten prägten den Start.

Akku-Züge zu Beginn höchst störanfällig

Die von der Firma Stadler gelieferten neuen Akku-Züge hatten sich seit November zunächst als störanfällig erwiesen. Zudem sorgten längere Ladezeiten für den Akkubetrieb für Verzögerungen. Dummerweise war ein Großteil der zuvor übergangsweise genutzten, von alten Dieseltriebwagen gezogenen früheren DB-Regio-Zügen bereits weitergegeben worden. Folge: Erixx Holstein musste erneut seinen Fahrplan zusammenstreichen.

Neben der Zugverbindung zwischen den beiden größten Städten Schleswig-Holsteins waren auch zwischen Lübeck über Büchen und Lauenburg bis Lüneburg Zugverspätungen und auch Ausfälle an der Tagesordnung. Ein akutes Problem ist nach Auskunft von Erixx inzwischen behoben, die Störung einer Weiche bei Pogeez.

Kommunikation bleibt ein Problem

Weitere Schwierigkeit: Weil die Kommunikation nicht funktionierte, wurden Fahrgäste aus stehenden Wagen in Nachbarzüge geschickt, die dann ebenfalls nicht den Endhaltepunkt erreichten. Oder Erixx-Kunden verpassten in Lübeck den Umstieg von der Regionalbahn RB84 in einen Regionalexpress (RE 83), der den Weg Richtung Süden fortsetzte.

Die Zusage von Stadler, Erixx ausreichend zuverlässige und betriebsbereite Fahrzeuge für den Regelfahrplan zur Verfügung zu stellen, lässt die Verantwortlichen des Bahnunternehmens aufatmen. „Wir sind sehr froh und erleichtert, dass sich die Fahrzeuglage in den letzten Tagen stabilisiert. Die Unannehmlichkeiten unserer Fahrgäste mit dem eingeschränkten Fahrplanangebot bedauern wir außerordentlich“, so Rainer Blüm, Technischer Geschäftsführer der Erixx Holstein GmbH.

Erixx wird nicht von Lokführern bestreikt

Anders als die Deutsche Bahn wird Erixx aktuell nicht von Lokführern der Gewerkschaft GdL bestreikt. Die Muttergesellschaft hatte sich mit der Arbeitnehmervertretung frühzeitig auf einen Kompromiss zu deren Hauptforderung verständigt. Die Wochenarbeitszeit der Lokführer sinkt über einen längeren Zeitraum auf die von der GdL geforderten 35 Stunden die Woche für Mitarbeiter im Schichtdienst.