FDP: Politischer Klönschnack mit Wolfgang Kubicki & Co.

Wolfgang Kubicki ist am 14. Januar beim FDP Dreikönigstreffen in Ratzeburg zu Gast.

Ratzeburg. Mit dem Datum nehmen es die Liberalen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg nicht so genau, dafür bieten die aktuellen Themen reichlich Zündstoff für einen spannenden Vormittag: Am Sonntag, 14. Januar, laden der FDP Ortsverband Ratzeburg und der FDP Kreisverband Herzogtum Lauenburg alle interessierte Bürgerinnen und Bürger zum traditionellen Dreikönigstreffen ein.

Politischer Schlagabtausch zur Ampel-Krise

Der Dreikönigstag war zwar bereits am 6. Januar, den die Bundespartei um Finanzminister Christian Lindner zur politischen Positionsbestimmung im Stuttgarter Opernhaus nutzte. Das Credo: Nicht im Klein-Klein der Ampel-Probleme verheddern, sondern die großen Probleme anpacken. Und zwar jetzt. Nachdem die Bundespartei vorgelegt hat, will der Kreisverband seinen Kurs für das von leeren öffentlichen Kassen, hohem Migrationsdruck und Bauernprotesten gegen die Ampel-Koalition geprägten Jahr darlegen.

Als ganz besonderen Gast, der bei den Neujahrsempfängen in Ratzeburg so gut wie nie „schwänzt“, hat der Kreisvorsitzende Martin Turowski den stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP, Wolfgang Kubicki, eingeladen. Der scharfzüngige Rechtsanwalt hatte bereits vor wenigen Tagen in Stuttgart betont, dass er die Aufgabe seiner Partei darin sieht, vor allem in der Migrations-, Wirtschafts- und Energiepolitik in den knapp zwei Jahren bis zur Bundestagswahl eine „vernunftorientierte Politik innerhalb der Ampel“ durchzusetzen.

Wolfgang Kubicki steckt den Kurs der Partei ab

Neben ihm diskutieren Christopher Vogt (Fraktionsvorsitzender FDP Schleswig-Holstein) sowie Nicolas Reuß (Fraktionsvorsitzender FDP Ratzeburg) im Ratzeburger Burgtheater über die aktuellen Herausforderungen in Bund, Land und den Kommunen. „Freuen Sie sich auf eine interessante Diskussionsrunde unter der Moderatorin Maike Tepper. Anschließend sind alle zu einem Imbiss und Umtrunk eingeladen“, sagt der Kreisvorsitzende und Kinochef Martin Turowski. Wer dabei sein möchte, kann sich unter info@fdp-rz.de anmelden.