Jetzt wird getanzt: Schützengesellschaft lädt zum Königsball

Geesthacht. Der Königsball der Geesthachter Schützengesellschaft – für den Vorsitzenden Carsten Engelbrecht wird es eine ganz besondere Veranstaltung. Wieder einmal. 2020 führte er Ehefrau Anke zum letzten Mal als Schützenkönig über das Tanzparkett. In der Neuauflage am Sonnabend, 3. Februar, in Schröders Hotel (Compestraße 6) wird er das zum letzten Mal als Vorsitzender tun.

Ein neuer erster Mann oder eine erste Frau wird zwar weiterhin gesucht, aber Carsten Engelbrecht will hart bleiben und nicht erneut kandidieren. Die Hauptversammlung findet am 25. März statt. „Ich werde nicht noch mal eine Notlösung sein wie beim letzten Mal“, verspricht er. „Anschließend sind 18 Jahre daraus geworden.“

Geesthacht: Für den Vorsitzenden wird der Ball eine besondere Veranstaltung

Die Einladungen zum Königsball von seiner Majestät Matthias Junge, „der Unerwartete“, werden in dieser Woche versandt. Der Preis (ausschließlich Vorkasse) wurde moderat von 15 auf 17,50 Euro angehoben. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Wie im Vorjahr spielt die Band Top-Music zum Tanz auf.

Die Organisation für die Tischreservierungen sei „eine logistische Meisterleistung“, weiß Carsten Engelbrecht. Wegen kurzfristiger Ab- und Zusagen habe er früher noch am Sonnabendnachmittag alle Tische neu verplant, um alle Wünsche, wer mit wem zusammensitzen möchte, zu erfüllen.

Anmeldung für die Tischreservierung und, falls erwünscht, einen Fahrdienst nimmt bis zum 26. Januar Festausschussleiterin Christine Schmeling entgegen unter Telefon 04152/ 784 63, 0175/206 52 80 oder per Mail an ch-schmeling@t-online.de. Vereinsmitglieder können sich auch an den Trainingsabenden bei der Schießleitung anmelden.

