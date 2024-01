Rätselhafter Knall auf Bundesstraße beschäftigt die Polizei

Geesthacht. Ein rätselhafter Vorfall auf der Bundesstraße 404 beschäftigt die Geesthachter Polizei. Sofern es denn überhaupt einen gegeben hat, so ganz klar ist das nicht. Am Donnerstagabend, 4. Januar, „dürfte es“ gegen 17.45 Uhr auf der Lüneburger Straße (B 404) in Fahrtrichtung Niedersachsen zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, wird im Polizeibericht entsprechend vorsichtig formuliert.

Den Grund für Ermittlungen lieferte ein 31-jähriger Geesthachter, der sich bei der Polizei meldete, nachdem er in seinem Auto etwa 300 bis 400 Meter vor der Abfahrt „Am Schleusenkanal“ einen Knall bemerkt haben will. Später entdeckte er einen Schaden an seinem Fahrzeug. Den Schilderungen nach sollen auf dem rechten Fahrstreifen zwei Fahrzeuge gestanden haben. Beim Vorbeifahren an dem hinteren Pkw, vermutlich ein weißes älteres Fahrzeugmodell, könnte er dieses touchiert haben, meint der Geesthachter.

Die Polizei sucht nun nach einem Fahrzeug, an dem Schäden entstanden sein dürften. Bisher konnte es nicht ausfindig gemacht werden. Die ermittelnde Geesthachter Polizei bittet den Unfallbeteiligten oder auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.