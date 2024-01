Sternsinger segnen das Geesthachter Rathaus

Geesthacht. Verkleidet als Könige aus dem Morgenland besuchten die Sternsingerder Geesthachter St.-Barbara-Kirchengemeinde am Donnerstag, 4. Januar, das Rathaus der Stadt. Die Sternsinger überbringen traditionell den Segen „Christus mansionem benedicat“ (kurz: „C+M+B“, übersetzt: „Christus segne dieses Haus“). Das Sternsingen ist ein Brauch in der katholischen Kirche und geht auf die Heiligen Drei Könige zurück, denen der 6. Januar gewidmet ist.

Bürgermeister Olaf Schulze empfing die jungen Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit zahlreichen Mitarbeitern im Foyer der Verwaltung. Die Mädchen und Jungen stimmten, begleitet von einem Akkordeonspieler, mehrere Lieder an, ehe sie mit Krone, goldenem Stern und weißem Gewand ausgestattet, um Geld für Kinder im Amazonasgebiet baten.

Heilige Drei Könige: Sternsinger segnen Geesthacht und das Rathaus

„Es ist toll, dass ihr euch für andere Menschen einsetzt. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg beim Spenden sammeln“, lobte Olaf Schulze das Engagement und befüllte dann die Spendendose im Namen des Rathauses. Als Dank erhielten er und alle anderen Spender eine aus Papier gebastelte Sternschnuppe mit dem Segensspruch „20*C+M+B+24“ für das Jahr 2024.

Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ stehen die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2024. Brandrodung, Abholzung und die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen zerstören die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung der südamerikanischen Länder Amazoniens.

Dort und in vielen anderen Regionen der Welt setzen sich Partnerorganisationen der Sternsinger dafür ein, dass das Recht der Kinder auf eine geschützte Umwelt umgesetzt wird. Nach dem Start am Donnerstag werden die Sternsinger in den nächsten Tagen noch in vielen weiteren Haushalten in Geesthacht unterwegs sein.