Einbruchsversuch ins Jugendzentrum Lauenburg: Täter gefasst

Sie haben es geschafft, gewaltsam in das Gebäude an der Reeperbahn einzudringen. Aber der Sicherheitsdienst bemerkte Auffälligkeiten.

Lauenburg. Pech für zwei Männer aus Lauenburg: Sie wollten unbemerkt in das Jugendzentrum an der Reeperbahn eindringen und dort auf Beutezug gehen. Aber der Einbruchsversuch ging schief.

Wie die Polizei am Dienstag, 2. Januar, mitteilte, hat der Sicherheitsdienst am vergangenen Sonnabend, 30. Dezember, gegen 22 Uhr Auffälligkeiten im Gebäude an der Reeperbahn bemerkt und einen Verantwortlichen der städtischen Einrichtung verständigt. Der bemerkte, dass ein Fenster mit Gewalt geöffnet worden war sowie eine Person vor als auch in dem Gebäude und alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten nahmen die beiden tatverdächtigen Männer im Alter von 38 und 41 Jahre vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Geesthacht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurden die Tatverdächtigen erst einmal entlassen. Aber sie werden sich wegen des versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall verantworten müssen.