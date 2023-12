Die Elbuferpromenade ist am 27. Dezember 2023 komplett überflutet. Am 3. Januar 2024 wird ein Pegelwert von 8,10 Metern erwartet.

In Tschechien ist kein Ende des Regens in Sicht, in Dresden gilt bereits Alarmstufe 3. Was die Lage noch weiter verschärfen könnte.