3500 Euro haben Besatzungsmitglieder des Lauenburger Patenschiffs Tender Elbe an Bürgermeister Thorben Brackmann übergeben. Das Geld ist in eine Zeitmessanlage für den neuen Kletterparcours an der Albinus-Gemeinschaftsschule geflossen.

Lauenburg. Die im Frühsommer in Betrieb genommene Lauenburger Kletterwand in der Halle am Hasenberg zählt zu den eher kleineren in Norddeutschland. Doch sie erfreut sich großer Beliebtheit. Während viele andere von kommerziellen Anbietern betrieben werden, das Training dort mit entsprechend hohen Kosten verbunden ist, ist das Angebot in der Schifferstadt öffentlich.

Und jetzt um eine Attraktion reicher: Seit wenigen Tagen verfügt die Kletterwand über zwei Zeitmesser für diejenigen, die wissen wollen, wie schnell sie die Strecken bewältigen können.

Spender Tender Elbe: Jetzt wird Lauenburgs Kletterwand noch attraktiver

Gut 90.000 Euro hat die Kletterwand mit einer Fläche von 150 Quadratmetern gekostet. Finanziert wurde sie von der Stadt Lauenburg und der Aktivregion Sachsenwald-Elbe. 3500 Euro hat jüngst die Besatzung des Lauenburger Patenschiffs Tender Elbe beigesteuert.

Die Frauen und Männer des Versorgungsschiffs der Bundesmarine haben während eines Auslandseinsatzes im Mittelmeer gesammelt. Dazu kamen die Überschüsse, die sie mit dem schon traditionellen Erbsensuppenverkauf auf dem Lauenburger Weihnachtsmarkt und auf dem Wochenmarkt im Dezember erzielt haben.

Ersensuppe war auf Weihnachtsmarkt viel gefragt

„Unser Stand auf dem Weihnachtsmarkt war dieses Jahr ein voller Erfolg. Wir freuen uns, mit der Spende den Sport in Lauenburg attraktiver zu gestalten“, sagte Kapitänleutnant Hendrik Bielstein bei der Übergabe der Spende. Der Erste Wachoffizier der Tender Elbe war mit weiteren Besatzungsmitgliedern in die Schifferstadt gekommen, um die 3500 Euro zu übergeben.

Bürgermeister Thorben Brackmann (r.) lässt sich von Lehrer Joachim Mix sichern, bevor er im vergangenen Juni die neue Kletterwand in der Sporthalle am Hasenberg testet.

Foto: MarcusJürgensen / Bergedorf

Lauenburgs Bürgermeister Thorben Brackmann hat die Summe in Empfang genommen. „Dank unseres Patenschiffes und der Spende können wir die Kletteranlage um eine Zeitmessanlage ergänzen. Wir danken den Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz und freuen uns, sie 2024 wieder in Lauenburg begrüßen zu dürfen.“

Dank an die Besatzung von Lauenburgs Patenschiff

Brackmann, bis zu seiner Wahl zum Lauenburger Bürgermeister selbst bei der Bundeswehr aktiv, ist begeisterter Kletterer. So hatte er es sich nicht nehmen lassen, die Wand an der Albinus Gemeinschaftsschule im Juni als einer der ersten selbst auszuprobieren.