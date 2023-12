Unfall und Wolkenbruch halten Geesthachts Retter auf Trab

Geesthacht. Die Mittelinsel der Berliner Straße auf Höhe von Edeka wurde einem BMW-Fahrer am Heiligabend zum Verhängnis. Der Mann fuhr um 23.25 Uhr in seiner schwarzen Limousine mit Kennzeichen NF (Nordfriesland) Richtung A25, als er beim Fahrspurwechsel erst den Kantstein touchierte und dann gegen einen Straßenbaum schleuderte. Der BMW der 3er-Modellreihe kam quer zur Fahrbahn zum Stehen, der Airbag öffnete sich.

Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei sperrte die Straße Richtung Hamburg komplett, Richtung Lauenburg wurde die linke Spur gesperrt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und schob den BMW auf einen Parkplatz, von wo er abgeschleppt werden konnte. Der Fahrer hatte das Fahrzeug erst seit zwei Tagen.

Unfall und Wolkenbruch halten Geesthachts Feuerwehr auf Trab

Insgesamt erlebte die Geesthachter Feuerwehr einen unruhigen Heiligabend. Immer wieder musste sie ausrücken. Los ging es am 24. Dezember um 20.45 Uhr. Ein Keller an der Rathausstraße stand unter Wasser, das Abpumpen dauerte eine Dreiviertelstunde. Gut zwei Stunden später war nach einem Wolkenbruch eine Souterrain-Wohnung an der Worther Twiete vollgelaufen, wiederum wurden die Pumpen angeworfen. Auch der Parkplatz hinter dem Rathaus vertrug diesen Sturzregen nicht. Er stand danach unter Wasser. Dieses Problem wurde beseitigt, indem verstopfte Gullys frei gemacht wurden.

Auch am 25. Dezember kam es zu zwei Einsätzen. Gegen 20 Uhr wurden hilflose Personen in Wohnungen in der Hafenstraße und im Johann-Fehrs-Weg vermutet. Die Feuerwehr wurde vom Rettungsdienst hinzugezogen, um die Türen zu öffnen. „Für uns war es ein durchschnittliches Einsatzgeschehen zu Weihnachten“, resümierte Feuerwehr-Sprecher Peter Kunze. Brände waren nicht zu verzeichnen, was auch daran liegt, dass LED-Lichterketten die Kerzen allmählich verdrängen und die Christbäume und Adventsgestecke noch frisch sind und nicht ausgetrocknet.