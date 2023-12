Überfall Schwarzenbek: Männer bedrohen Kassiererin mit Pistole

Die 21 Jahre alte Frau war allein im Verkaufsraum der Tankstelle, als zwei Männer hereinkamen. Was dann passierte, war ein Schock.

Die Tankstelle an der Möllner Straße ist am Sonnabend, 16. Dezember, von zwei Männern überfallen worden.

Schwarzenbek. Die 21 Jahre alte Kassiererin der Aral-Tankstelle an der Möllner Straße in Schwarzenbek war am Sonnabend, 16. Dezember, abends alleine im Verkaufsraum. Kunden waren nicht im Laden und auch nicht auf dem Tankstellengelände. Dann kamen gegen 19.45 Uhr zwei Männer zu Fuß auf das Grundstück und betraten den Verkaufsraum. Auf diese vermeintlichen Kunden hätte die junge Frau gerne verzichtet.

Kassiererin von Tätern mit Pistole bedroht

„Die beiden bisher unbekannte Täter forderten unter Vorhalt einer augenscheinlich schwarzen Schusswaffe die 21 Jahre alte Mitarbeiterin der Tankstelle auf, ihnen das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Nachdem die Angestellte den Tätern Bargeld in noch nicht genau bekannter Höhe ausgehändigt hatte, flüchteten diese zu Fuß in Richtung Europabrücke und weitergehend dann in unbekannte Richtung“, beschreibt Polizeisprecherin Sandra Kilian den Raubüberfall.

Verletzt wurde niemand. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. „Die Möllner Straße ist eine stark befahrene Verkehrsader. Vielleicht gibt es Zeugen, die uns bei den Ermittlungen weiterhelfen können“, sagt Sandra Kilian. Die Angestellte konnte die beiden männlichen Täter beschreiben.

Polizei fahndet nach zwei 1,80 Meter großen, dunkel gekleideten Männern

Einer der Männer sei etwa 180 Zentimeter groß. Er war maskiert, trug eine schwarze Sturmhaube und helle Handschuhe. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose sowie dunklen Turnschuhen mit dunkler Sohle. Bei sich trug er eine blaue Sporttasche mit einem gelben Reißverschluss.

Der andere Täter sei ebenfalls 180 Zentimeter groß gewesen. Dieser habe einen schwarzen Kapuzenpullover, eine olivgrün-schwarze Hose mit orangefarbenen Zippern sowie dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle getragen. Auch dieser Täter trug helle Handschuhe.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonst Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistelle in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/80030 zu melden.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.