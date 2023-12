Seniorin fliegt mit ihrem Auto aus dem Kreisverkehr

Geesthacht. Eine 75-jährige Frau ist am Freitagnachmittag mit ihrem Skoda Citygo in Geesthacht im Kreisverkehr am Ortsausgang Richtung Hamwarde von der Straße abgekommen und in eine Hauswand gekracht. Offenbar verlor die Frau in der Kurve die Kontrolle über ihr Auto, rauschte an der Hansastraße vorbei, durchfuhr ein Gebüsch und landete schließlich in der Hauswand eines Mehrfamilienhauses des Horner Kamps.

Die 75-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus. Neben der Polizei waren auch ein Rettungswagen und drei Fahrzeuge der Geesthachter Feuerwehr im Einsatz. An dem Gebäude selbst entstand kein größerer Schaden.