Trecker-Konvoi samt Weihnachtsmann fährt durch Geesthacht

So sah es in Oststeinbek aus, wo Stormarner Landwirte eine Kolonnenfahrt zum UKE organisiert hatten.

Geesthacht. Unter dem Motto „Wir bringen eure Augen zum Leuchten“ hat der Verein Pulling-Party aus Hohenhorn eine Kolonnenfahrt mit zahlreichen beleuchteten Traktoren und einem Bus durch das Geesthachter Stadtgebiet bis zur Vamed Klinik in Edmundsthal und von dort zum Geesthachter Weihnachtsmarkt organisiert. Auch der Weihnachtsmann fährt auf einem großen Schlitten mit. Los geht es am Sonnabend, 16. Dezember, an der Mercatorstraße.

Auf dieser Route fährt der Trecker-Konvoi durch Geesthacht

Die Route führt über Gutenbergstraße, Marksweg, Richtweg, Berliner Straße, Rathausstraße, Markt, Sielstraße, Elbuferstraße, Fährstraße, Fährstieg, Schiffbauerweg, Johannes-Ritter-Straße zum Ziel an der Vamed-Klinik. Die Rückfahrt erfolgt um 17 Uhr über Johannes-Ritter-Straße, Schiffbauerweg, Fährstieg, Fährstraße, Elbuferstraße, Werftstraße, Sielstraße und Markt mit Ankunft am Ziel „Geesthachter Weihnachtsgenuss“ vor dem Rathaus.

Mit ihren beleuchteten Traktoren sorgt Pulling-Party für Abwechslung in den Klinikalltag. „Im vergangenen Jahr kam die Aktion so gut an. Jetzt wollen wir wieder für leuchtende Kinderaugen sorgen“, sagt der Vorsitzende Philip Hoffmann. Auf dem Trecker Treck im Sommer in Hohenhorn wurden die Spenden gesammelt, die nun in Schokolade, Glühwein und jede Menge Kinderpunsch reinvestiert wurden.