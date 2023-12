Lauenburg. Es ist eine Premiere im doppelten Sinne: Am Freitag, 5. Januar, werden sowohl Bürgermeister Thorben Brackmann als auch Stadtpräsidentin Elif Karagöz zum ersten Mal die Neujahrswünsche der Lauenburger und Gäste der Stadt entgegennehmen. Der Neujahrsempfang der Stadt Lauenburg beginnt um 19 Uhr im Forum der Albinus-Gemeinschaftsschule. Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Seit Beginn der Amtszeit des ehemaligen Bürgermeisters Andreas Thiede im Jahre 2011 waren diese Empfänge stets gespickt mit positiven Rückschauen und optimistischen Ausblicken auf das gerade begonnene Jahr. Dazu gab es eine große Show und Gesprächsrunden mit geladenen Gästen. Ausgerechnet in diesem Jahr fiel der Neujahrsempfang aus, es wäre der letzte vor Thiedes Ausscheiden gewesen. Der offizielle Grund der Entscheidung des Ältestenrates: Energiesparmaßnahmen.

Lauenburgs Neujahrsempfang 2024: Alles ein bisschen schlichter

Die Einladung zum Neujahrsempfang 2024 hört sich schlichter an. „Stadtpräsidentin Elif Karagöz und ich werden an diesem Abend das vergangene Jahr resümieren und einen Ausblick auf das Jahr 2024 geben“, sagt Thorben Brackmann. Außerdem sollen an diesem Abend verdiente Bürgerinnen und Bürger sowie die Sportler des Jahres 2023 geehrt werden.

Erst kürzlich hat die Stadtvertretung auf Empfehlung des Hauptausschusses die Neufassung der Satzung über die „Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger“ beschlossen. Demnach ist die höchste Auszeichnung der Stadt Lauenburg das Ehrenbürgerrecht. Danach folgt der „Lauenburger Rufer“, der Menschen verliehen wird, die sich „in besonderer Weise“ um das Wohl der Stadt verdient gemacht haben. Der Ehrenteller und die Ehrennadel der Stadt gehen an Menschen, die sich ebenfalls zum Wohle der Stadt eingesetzt haben.

Über die Verleihung der Ehrenbürgerschaft, des Lauenburger Rufers und des Lauenburger Tellers entscheidet die Stadtvertretung in nicht öffentlicher Sitzung. Neu festgelegt wird, dass dafür eine Zweidrittel-Mehrheit erforderlich ist. Bisher reichte die einfache Mehrheit. Nach wie vor gilt: Wer einmal eine der vier Ehrungen erhalten hat, wird künftig zu allen offiziellen Veranstaltungen der Stadt eingeladen.

