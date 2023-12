Älteste Geesthachterin (104): „Ich lerne immer noch dazu“

Als Margarete Schröder am 14. Dezember 1919 in Thüringen das Licht der Welt erblickt, ist gerade erst der Erste Weltkrieg vorbei.

Geesthacht. Als Bürgervorsteher Arne Ertelt der ältesten Geesthachterin mit einem Blumenstrauß und einer Urkunde zum 104. Geburtstag gratuliert, zitiert Margarete Schröder erst einmal zwei Gedichte. Eine Hommage an ein Rotkehlchen und eines von Erich Kästner mit über 20 Strophen.

„Ich bin eine Quasselstrippe“, sagt das Geburtstagskind, das nicht mehr so gut sehen und hören kann. „Aber denken kann ich noch. Und ich lerne immer noch dazu“, sagt die alte Dame stolz. So weiß sie, anders als der Autor dieser Zeilen, dass das Rotkehlchen vor zwei Jahren Vogel des Jahres war.

Margarete Schröder wurde am 14. Dezember 1919 geboren

Das Geheimnis ihres langen Lebens? „Man muss das Leben einfach laufen lassen. Es ist wie eine Eieruhr“, sagt sie einen Satz, der auch von der Filmfigur Forrest Gump kommen könnte. Dazu sind viel Schlaf, Babyseife und Creme ihr Rezept. Als Margarete Schröder am 14. Dezember 1919 das Licht erblickt, ist der Erste Weltkrieg gerade erst vorüber. Frauen hatten erst jetzt das Wahlrecht erhalten, Radio gab es noch nicht. Das ging erst 1923 in Betrieb.

„Ich bezeichne mich immer als Europäerin. Ich bin in Thüringen geboren, in Berlin aufgewachsen und in Norddeutschland gelandet“, so Schröder. Erstmals heiratete sie 1940, doch die Beziehung hielt nur zwei Jahre, weil die Eltern den Mann nicht mochten. Am 5. März 1949 heiratete sie dann ihren Hans-Rudolf, einen zwölf Jahre älteren, versehrten Veteranen des Zweiten Weltkrieges.

Margarete Schröder wäre gerne Lehrerin geworden

Diese Verbindung hielt bis zu dessen Tod im Jahr 1983. Der gemeinsame Sohn Hans-Joachim Schröder kam 1950 zur Welt. In Geesthacht ist er nur unter seinem Spitznamen „Pascha“ bekannt. Dazu kommen zwei Enkel und drei Urenkel.

Margarete Schröder wäre gerne Lehrerin geworden, doch der Krieg kam dazwischen. Später verkaufte sie 35 Jahre lang auf Wochenmärkten in der Umgebung Spielwaren. Auch in der früheren Lungenheilanstalt Edmundsthal arbeitete sie ein Jahr lang. „Nach dem Krieg bekam mein Mann 70 D-Mark Rente, 7 Mark gab es für das Kind. Davon gingen 35 Mark für Miete und 3 Mark für Strom drauf“, erinnert sie sich.

Lange Jahre wohnte sie im Nachtigallenweg. Heute kümmert sich ihr „Pascha“ um sie. „Das ist ja heute wie auf der Autobahn. So viele Leute kommen an mein Bett“, freute sie sich über zahlreiche Besuche zu ihrem Ehrentag.