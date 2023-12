Rasierklingen unter rechtsradikalen Aufklebern entdeckt

Bündnis „Das Herzogtum bleibt nazifrei“ warnt davor, die Sticker mit den Händen zu entfernen. Was die Geesthachter Polizei dazu sagt.

Aufkleber mit rechtem Hintergrund an der B207 in Dassendorf.

Dassendorf/Brunstorf. In Dassendorf und Brunstorf haben offenbar Personen aus der rechten Szene, Aufkleber mit rechtsextremen Inhalten an der B207 angebracht. „Deutsche Jugend voran“ steht etwa auf einem Aufkleber, der an der Bedarfsampel vor dem Sitz des Amts Hohe Elbgeest klebte.

Darauf aufmerksam wurde das antifaschistische Bündnis „Das Herzogtum bleibt nazifrei“. Die Gruppierung und die „Oma gegen rechts“ warnen allerdings davor, Aufkleber dieser Art mit den bloßen Händen zu entfernen. Denn nach deren Angaben haben Aktivisten in Dassendorf unter dem Aufkleber Teile von Rasierklingen und in Brunstorf Glassplitter entdeckt.

Rasierklingen unter rechtsradikalen Aufklebern – Polizei geht der Sache nach

Der Polizeiwache in Geesthacht erfuhr erst durch unsere Redaktion davon und wollte sich der Sache annehmen. Wenn es sich bestätigt, würde der Fall an den Staatsschutz in Lübeck übergeben werden. Dass sich neuerdings gefährliche Gegenstände unter politischen Aufklebern verstecken, sowohl von linken als auch rechten Gruppen, war einem Beamten der Geesthachter Wache bekannt.