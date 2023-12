Weihnachtsmarkt: Tauwetter kann Besucher nicht schrecken

Lauenburg. Hauptorganisator Karsten Legeler bringt das Resümee schmunzelnd auf drei Worte: „Verhagelt, aber schön“, befindet der zweite Vorsitzende der Wirtschaftlichen Vereinigung Lauenburg zum Ende des malerischen Weihnachtsmarktes beim Schloss.

Die Konkurrenz ist groß. Lauenburger und Gäste haben sich durch Tauwetter und wenig weihnachtlichen Regen nicht davon abhalten lassen, ihren Markt zu besuchen. Dabei wird es für Veranstalter immer schwieriger, doch auch viele Schausteller halten Lauenburg die Treue.

Lauenburg: Weihnachtsmarktbesucher trotzen Regen und Tauwetter

Dazu zählt eine Lüneburger Zuckerbäckerei. Der Juniorchef steht inzwischen in fünfter Generation auf dem Markt, weiß Legeler. „Der Senior ist bis heute dabei. Er war schon als kleines Kind mit seinem Opa auf unserem Weihnachtsmarkt.“

Inzwischen haben jedoch viele Schausteller aufgegeben. Zu schwindenden Umsätzen und steigenden Kosten war noch Corona gekommen. „Nach der Pandemie verzichten viele Betriebe auf einen Neustart.“

Bundesweit haben viele Schausteller aufgegeben

Traditionell wurde der dreitägige Markt mit einem Gottesdienst in der Maria-Magdalenen-Kirche eröffnet. Erstmals predigte Pastorin Nora Gutdeutsch zu diesem Anlass. Die 31-Jährige ist erst wenige Wochen in Lauenburg tätig.

Auch für Bürgermeister Thorben Brackmann war es der erste Weihnachtsmarkt als Stadtoberhaupt. Er nutzte seine Rede auch für persönliches, wie seine Heirat in dieser Kirche und die Geburt seiner Tochter.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Engel und Märchenfiguren schwärmen über den Markt

Das Licht für die große Krippe auf dem Weihnachtsmarkt holte Pastorin Gutdeutsch gemeinsam mit dem Weihnachtsmann. Der stellte die Kerze in eine Laterne, griff seinen Sack mit den Geschenken und brach mit seinem Gefolge Richtung Schlossplatz auf. Dort angekommen schwärmten Weihnachtsmann, Engel und Märchenfiguren aus, um kleine Geschenke an Kinder zu verteilen oder für Fotos mit den Kleinen zu posieren.

Etwa 40 Stände mit Kunsthandwerk und kulinarischen Genüssen fanden guten Zuspruch. „Wir hatten befürchtet, dass uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht, doch Sonnabend bildeten sich Schlangen vor vielen Ständen“, zeigt sich WVL-Vize Legeler zufrieden.

Treffpunkt für junge Eltern und ihre Kinder ist das zauberhafte Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt.

Foto: Gabriele Kasdorff - Kasdorff@magenta.de / bgz

Dazu wirkte ein bunt erleuchtetes Kinderkarussell wie ein Magnet auf Eltern, Großeltern und Kinder. Das Bühnenprogramm bot musikalische Abwechslung von Weihnachtsliedern über Shantys bis Popmusik. Die Band Nightline begeisterte die Zuhörer so, dass die Musiker ihren Aufritt am Sonnabend erst weit nach 22 Uhr beendeten.

Livemusik bis weit nach 22 Uhr

Beschwerden zu den als überteuert bewerteten Forderungen der Gema sind in Lauenburg kein Thema. „Wir sind dankbar, dass uns mit Andy Darm ein Veranstaltungsprofi die Gespräche mit der Gema abnimmt“, lobt Legeler die Unterstützung des städtischen Veranstaltungsmanagers. Ohne ihn, die tatkräftige Hilfe des städtischen Bauhofes und der vielen helfenden Hände bei Auf- und Abbau aus mehreren WVL-Betrieben wäre der Weihnachtsmarkt nicht zu realisieren, macht Legeler deutlich: „Wir machen in der Organisation alles ehrenamtlich, Geld ist damit nicht zu verdienen.“

Neben Winteraccessoires und Holzschnitzereien konnten Besucher Bilder und Kalender von Fotograf Dirk Eisermann erwerben. Auf reges Interesse stießen auch die Filz- und Wollkreationen von Michael Kosog. Während des Weihnachtsmarktes am Schloss blieb sein Geschäft an der Elbstraße geschlossen.

Neu-Lauenburger genießen Markt am Schloss

Am Jagdhaus Dellien (Amt Neuhaus) ließ sich Kay Ehle eine frisch gebratene Wildwurst schmecken. Ehle stammt aus Magdeburg, lebte bis vor Kurzem in Hamburg: „Wir haben uns hier ein Haus gekauft. Leider ohne Elbblick, aber mit einem schönen Garten, wohnen wir so, wie es in Hamburg nicht möglich wäre.“ Der zunehmende „Lärm der Großstadt“ habe das Paar immer stärker genervt.

Düfte von Süßem und Deftigem, eine wunderschöne Kulisse und dezente Beleuchtung: Lauenburger und auswärtige Besucher genießen den Weihnachtsmarkt am Schloss.

Foto: Gabriele Kasdorff - Kasdorff@magenta.de / bgz

Für manche Besucher hätte es noch mehr Handwerkliches sein dürfen. „Ich fände es richtig schön, wenn hier mehr Kunsthandwerk vertreten wäre“, antwortete Gudrun Waterboer, die mit vier Enkelkindern unterwegs war. Ihr Sohn Denny und Partnerin Mychelle waren mit ihren zwei kleinen Kindern dabei, tranken heißen Kakao. Mychelle zur Stadt: „Wir leben erst seit zwei Jahren hier, der Weihnachtsmarkt ist klein und muckelig, das gefällt mir.“

Erbsensuppe für einen guten Zweck

Lauenburgs Patenschiff Tender Elbe versorgte nach einem Jahr einsatzbedingter Pause wieder die Bürger auf dem Weihnachts- und Wochenmarkt mit leckerer Erbsensuppe. Bürgermeister Brackmann bedankte sich bei den Soldaten der Bundesmarine. „Die Einnahmen kommen ausschließlich wohltätigen Zwecken in der Stadt zugute.“

Mehr zum Thema

Eines vermissten die Besucher: die zauberhaften Märchenfiguren und beleuchteten Szenerien rund ums Schloss. Karsten Legerer bedauert: „Die konnten wir nicht bekommen, sie stehen dieses Jahr woanders.“