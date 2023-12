Feuerwehr Geesthacht Feuer in Krümmel: Bewohner retten sich vor Flammen

Für die Bekämpfung des Feuers hat die Feuerwehr Geesthacht auch ihre Drehleiter in Stellung gebracht.

In einem Mehrfamilienhaus in Geesthacht ist Freitagfrüh ein Dachstuhl in Brand geraten. Retter über mehrere Stunden im Einsatz.