Drittgrößte Modelleisenbahn im Norden kostenlos besichtigen

Schwarzenbek. Die Welt im Miniturformat erleben können Groß und Klein am kommenden Wochenende bei den Schwarzenbeker Eisenbahnfreunden. Sie öffnen ihre große Modellbaulandschaft in der Europastadt für Interessierte. Nach mehreren Umzügen von der Seestern-Pauly-Straße in den Verbrüderungsring und von dort in die Röntgenstraße konnte der Verein in den vergangenen Jahren immer weiter wachsen.

Zu sehen gibt es viel bei den Eisenbahnfreunden. Schließlich ist ihre Anlage mit einer Fläche von 900 Quadratmetern die drittgrößte ihrer Art in Norddeutschland. Zwar sind das weltbekannte Miniaturwunderland in der Hamburger Speicherstadt und das Leeraner Miniaturland in Ostfriesland mit einer Modellbaufläche von 1610 und 1500 Quadratmetern etwas größer. In Sachen Kreativität und Detailversessenheit müssen sich die rund 250 Bastler mit Sitz in der Europastadt jedoch nicht hinten anstellen. In ihren Modellen in den Maßstäben H0 (1:87) und N (1:160) steckt viel Arbeit und Liebe zum Detail. Hier und da ist sogar Lokalkolorit zu entdecken. So gibt es beispielsweise die Schwarzenbeker St. Franziskus-Kirche zu bestaunen oder Baustellen, auf denen Kollegen des Schwarzenbeker Bauunternehmens Gunter Studt „arbeiten“.

Schneelandschaften und Campingplätze nachgebaut

Die Landschaften auf den unterschiedlichen Modulen sind abwechslungsreich und stecken voller Technik. So rattern die Züge beispielsweise durch Gebirgslandschaften, am Jahrmarkt oder an einem Feuerwehreinsatz vorbei. Die Züge überqueren Flüsse und ziehen durch Schneelandschaften und an Campingplätzen entlang. Auch ein Fußballstadion ist - genau wie im Miniaturwunderland Hamburg - in der Modellandschaft zu finden.

Die Eisenbahnfreunde Schwarzenbek haben eine ganze Stadtkulisse nachgebaut.

Foto: Denise Ariaane Funke

An beiden Tage locken nicht nur die Züge im Miniformat. Die Eisenbahnfreunde haben für ihre Winterfahrtage wieder eine Menge auf die Beine gestellt: Der Weihnachtsmann verteilt Schokolade, Besucher können auf der Feldbahn Runden um die Ausstellungshalle drehen. Außerdem gibt es Glühwein, Kaffee und Kuchen.

Geöffnet ist das Gelände in der Röntgenstraße 22 in Schwarzenbek am Sonnabend, 9., und Sonntag, 10. Dezember, jeweils von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. Wer möchte, kann die Arbeit der Eisenbahnfreunde mit einer kleinen Geldspende unterstützen. Zu den Fahrtagen zu Ostern und Weihnachten und beim Sommerfest erwarten die Vereinsmitglieder häufig rund 2000 Besucher, von denen sicherlich auch dieses Jahr einige mit dem Modellbau-Virus infiziert werden. daf