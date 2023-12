Basthorst: Edle Liköre, Antiquitäten und Socken für Hunde

So schön ist es beim Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst.

Basthorst. An den Wochenenden des zweiten und dritten Advents erstrahlt das Gut Basthorst nochmal im weihnachtlichen Glanz und sorgt für die Einstimmung auf die Festtage. Die Besucher des Weihnachtsmarkts auf Gut Basthorst erwarten zahlreiche Aussteller in den Stallungsgebäuden sowie an der frischen Luft auf dem gesamten Gutsgelände. Aufwendiges Kunsthandwerk und Schmuck, festliche Deko-Artikel für Tisch und Tafel und kulinarische Köstlichkeiten können die Besucher kaufen.

Auswahl an Likören und Holzspielzeug

Auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt werden Selbstgemachtes und Näh- und Strickkunst angeboten. Für Babys, Kinder und sogar für Hunde gibt es für die kalten Wintertage Mützen, Schals und Socken. In der Restaurationswerkstatt bei Piet Baumgarten aus Schönberg dreht sich alles um das Material Holz. Hier kann begutachtet werden, wie alte und historische Möbelstücke im neuen Glanz erstrahlen. Auch Drechselkunst, Kinderholzspielwaren, Möbel wie Tische, Stühle und Schwebeliegen sowie Schätze aus dem Erzgebirge sind zu finden.

Duftkerzen schaffen eine heimelige Atmosphäre gemeinsam mit Dekorationen und Accessoires wie Wichteln und Sternen. Auch eine große Auswahl an Likören, Bränden und Sanddornprodukten, ebenso wie Nougat, Marzipan, Wildfruchtspezialitäten, Sirup, Gelees und Säfte haben die Schausteller im Angebot.

Veranstalter empfiehlt Online-Tickets

Dem Immunsystem einen frischen Kick geben die Produkte des Hamburger Start-ups Hansegrün. Bio-Shots zum Selbermachen warten hier in spannenden Geschmacksrichtungen. Selbst gemacht sind auch die Lederprodukte aus der eigenen Werkstatt von Bullz. Eileen Schlüter aus Hamburg kalligrafiert per Hand Weihnachtskugeln, die auch personalisiert werden können. Auch Kunst und Antiquitäten wie Ölgemälde, Malerei, Drucke sowie abstrakte Kunst sind auf Gut Basthorst zu finden.

Um es für Besucher einfach zu machen und Wartezeiten kurz zu halten, bietet der Veranstalter einen Ticketvorverkauf auf seiner Webseite www.lebensart-basthorst.de/weihnachtsmarkt.html für 8 Euro pro Erwachsenenticket an. Vor Ort sind ebenfalls Tickets erhältlich. Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung eines Erwachsenen gratis dabei sein. Der Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst ist vom 8. bis 10. Dezember und vom 15. bis 17. Dezember jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Zahlreiche kostenfreie Parkplätze stehen unmittelbar am Veranstaltungsgelände zur Verfügung.

