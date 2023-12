Zehn Mädchen wollen in der Lauenburger Politik mitmischen

Lauenburg. Frauen in politischen Gremien sind meist in der Minderheit, und auch in Lauenburg sind unter den 27 Stadtvertreter nur neun Frauen. Im neu gewählten Kinder- und Jugendbeirat der Stadt sieht das ganz anders aus. Zehn Mädchen und kein einziger Junge vertreten für die nächsten zwei Jahre die rund 2000 Kinder- und Jugendlichen in Lauenburg. Im neuen Beirat sind „alte Hasen“, aber auch neue Gesichter.

Alle jungen Lauenburger zwischen neun und 23 Jahren waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 22 Prozent. Die meisten Stimmen (208) konnte Edisa Sheqiri für sich verbuchen. Ob sie auch die neue Vorsitzende des Beirates wird, ist allerdings noch nicht entschieden. Die Mädchen treffen sich erst im Januar zur konstituierenden Sitzung.

Errreichen können die Jugendlichen eine ganze Menge. Bevor vor acht Jahren in Lauenburg der erste Kinder- und Jugendbeirat seine Arbeit aufnehmen konnte, stand das Thema immer wieder auf der Tagesordnung der politischen Gremien. Nach langen Diskussionen gab es im Mai 2015 endlich Einigkeit: Mit dem Beirat sollte die Jugendbeteiligung in Lauenburg endlich ein offizielles Forum bekommen.

Und der im November 2015 gewählte erste Kinder- und Jugendbeirat legte auch gleich richtig los – immer nach dem Motto „Vorschläge, statt nur meckern“. Die Spielplätze in Lauenburg attraktiver zu machen, hatten sich die Jugendlichen damals zuerst auf die Fahnen geschrieben. Spätere Interessenvertretungen setzten schließlich durch, dass es in absehbarer Zeit in Lauenburg eine Skateanlage geben wird.

Welche Schwerpunkte der neue Beirat setzen wird, werden die Mädchen im Januar besprechen. Wie ihre Vorgänger werden sie sich jetzt erst mal mit den Themen beschäftigen, die derzeit in Lauenburg auf der Tagesordnung stehen. Schließlich wollen sie sich auskennen, wenn sie als Vertreter des Beirates an den Zusammenkünften der politischen Gremien teilnehmen. Laut Satzung haben sie das Recht, in den Sitzungen das Wort zu ergreifen oder Anträge zu stellen.

