Neues Schild für seit Langem geltende Verkehrsführung

Geesthacht. Im Juli 2022 änderte die Stadtverwaltung Geesthacht die Verkehrsführung an der Post-Kreuzung. Seitdem wird die zweispurige Fahrbahn in Richtung Hamburg bereits vor der viel befahrenen Kreuzung an der Geesthachter Straße auf eine Spur verengt. Das geschah zuvor kurz hinter der Ampel, was dazu führte, dass es regelmäßig beim Einfädeln zu brenzligen Situationen gekommen war. Seit einigen Tagen weist nun auch ein Schild auf die veränderte Verkehrsführung hin – mit fast eineinhalbjähriger Verspätung.

Ortskundige haben sich längst an die neue Regelung gewöhnt. Warum die Verwaltung dennoch jetzt ein Schild für notwendig erachtet, erklärt Sprecherin Wiebke Jürgensen auf Anfrage: „Wie es die Straßenverkehrsordnung vorsieht, wurde auf die veränderte Verkehrsführung zunächst durch mobile Verkehrszeichen ,Vorsicht veränderte Verkehrsführung‘ hingewiesen. Zudem wurden die neuen Fahrspuren durch entsprechende Fahrbahnmarkierungen kenntlich gemacht.“

Schild verdeutlicht Verkehrsführung an der Post-Kreuzung

In der Folge hat die städtische Verkehrsaufsicht den Verkehrsfluss über mehrere Monate zu unterschiedlichen Tageszeiten beobachtet und bewertet. Ergebnis: Ortsfremde Fahrer haben offenbar zum Teil Probleme damit, sich frühzeitig richtig einzuordnen. Darum hat sich die Verkehrsaufsicht entschieden, vorsorglich das zusätzliche Verkehrsschild aufzustellen mit dem Schriftzug „Bitte einordnen“ sowie Pfeilen, die auf die kommende Verkehrsführung hinweisen.

„Verpflichtet ist unsere Verkehrsaufsicht dazu nicht. Der Kreuzungsbereich ist bisher auch nicht durch Unfälle oder größere Konflikte von Verkehrsteilnehmenden aufgefallen“, sagt Jürgensen. Angebracht wurde das Schild jetzt, da in der dunklen Jahreszeit und insbesondere auch bei Schneefall Fahrbahnmarkierungen nicht so gut zu erkennen sind.

Mehr zum Thema

Bei der Maßnahme im Juli 2022 war die Linksabbiegespur, die zur Einmündung Bahnstraße führt, deutlich verlängert worden. Vor der Kreuzung entstand eine Rechtsabbiegespur in die Straße Gerstenblöcken. Die Verengung der beiden Geradeausspuren auf eine erfolgte demnach früher. Vorher hatten sich zahlreiche Autofahrer beim Umschalten der Ampel auf Grün ein kurzes Rennen bis zur Verengung 50 Meter hinter der Kreuzung geliefert.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.