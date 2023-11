SPD Geesthacht: Bedürftiges Kind zu Weihnachten glücklich machen

Zum zweiten Mal lädt die SPD Geesthacht zur Aktion Wunschzettelbaum ein. Wie Sie am 2. Dezember an den Wunschzettel kommen.

Geesthacht. Die Wunschzettel sind geschrieben. Vom Spielzeugtraktor über Malsachen hin zu Wasserpistolen, Kopfhörern, einem Paar Schuhe oder einem Kosmetik-Gutschein ist je nach Alter und Geschlecht der Kinder alles dabei. Rund 70 verschiedene Wünsche hat der Ortsverband der Geesthachter SPD von den Kindern der Menschen eingesammelt, die das Angebot der Tafel am Neuen Krug mit einem Berechtigungsschein nutzen.

Für Weihnachtsgeschenke fehlt in diesen Familien oft das Geld. Damit aber auch diese Kinder einen Weihnachtswunsch erfüllt bekommen, organisieren die Sozialdemokraten zusammen mit der Fraueninitiative e.V, die sich um die Lebensmittelausgabe kümmert, die Aktion Wunschzettelbaum.

SPD Geesthacht: Ein bedürftiges Kind zu Weihnachten glücklich machen

So können auch Sie ein Kind glücklich machen: Nachdem die Jungen und Mädchen einen Wunsch im Wert von rund 20 Euro aufgeschrieben haben, warten diese Wünsche am Sonnabend, 2. Dezember, in der Geesthachter Fußgängerzone auf einen Spender.

CDU-Mitglied Oliver Fries hat der SPD-Delegation die Fläche vor seinem Geschäft Zigarren Fries (Bergedorfer Straße 46) zur Verfügung gestellt. Dort hängen von 9.30 bis 12.30 Uhr die Wünsche aus. „Wir würden uns freuen, wenn an diesem Tag viele Wunschzettel einen Spender finden“, sagt Ingrid Brunn von der SPD.

Die gepackten Weihnachtsgeschenke können dann am Sonnabend, 9. Dezember (10-13 Uhr), oder am Montag, 11. Dezember (16-18 Uhr) im Büro der Geesthachter SPD, das am Rathausvorplatz liegt (Markt 17), abgegeben werden. Die Tafel freut sich darüber hinaus jederzeit über gespendete Lebensmittel.

