Einbrecher schleicht sich aus dem Stadtwald an

Einbruchsserie in Geesthacht reißt nicht ab. Die jüngste Tat betrifft ein Reihenhaus an der Bergstraße. So ist der Täter vorgegangen.

Geesthacht. Erst vor zwei Wochen zogen Einbrecher auf Beutesuche am Wochenende massiv durch Geesthacht und Umgebung. Die Taten reißen nicht ab. Am Donnerstag (23. November) wurden nun die Bewohner eines Reihenhauses an der Bergstraße heimgesucht. Erst vor ein paar Tagen war in der Nachbarschaft im Rudolf-Kinau-Weg und im Klaus-Groth-Weg eingebrochen worden. Ist die Tat der Auftakt zu dem nächsten arbeitsreichen Wochenende für die Polizei?

Das Ehepaar kehrte um 21.30 Uhr nach einem auswärtigen Besuch nach Hause zurück, entdeckte gleich die böse Bescherung. Alle Schubladen waren durchwühlt, zudem alles, was für die Täter nach einer Schatulle oder Kassette für die Aufbewahrung von Wertgegenständen aussah.

Die Serie der Einbrüche in Geesthacht reißt nicht ab

Das Haus liegt am Rande des Stadtwaldes. Die Bewohner hatten zu Sicherheit das Licht in den Räumen angelassen. Das schreckte den Täter nicht ab. Er näherte sich vom Wanderweg, drang über die Terrassentür ins Haus ein. Erstaunlich: sie schließt immer noch. Wohl zur Sicherheit, um von den Hauseigentümern nicht überrascht zu werden, hatte der Einbrecher einen Riegel über eine Zwischentür gelegt. Ein rückwärtiges Fenster stand sperrangelweit offen. Es sollte wohl im Notfall einen schnellen Fluchtweg ermöglichen.

Täter nahm Geld und Schlüssel mit

Gestohlen wurden 500 Euro in bar, Silberschmuck und zwei Spendendosen mit etwa 220 Euro Inhalt. An Elektronik zeigte der Unbekannte kein Interesse. Zudem wurde ein Schlüsselbund mitgenommen, das am Haken an der Garderobe hing. Die Hausbewohner sahen sich gezwungen, am Freitag alle Schlösser erneuern zu lassen.

Wegen des Sturmes und des prasselnden Regens fielen den Nachbarn keine verdächtigen Geräusche auf. Als Tatzeitraum kommt die gesamte Zeit der Abwesenheit des Paares ab etwa 11.30 Uhr infrage. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/7277070 zu melden. pal