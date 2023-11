Verein macht mit Aktionen auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam

Schwarzenbek. Alle 72 Stunden kommt in Deutschland eine Frau gewaltsam zu Tode. 99 sogenannte Femizide – also Gewalt, die zum Tod von Frauen führt – hat es 2023 bereits in der Bundesrepublik gegeben, betont Mariana Schneider-Ruf von der Frauenberatung Herzogtum Lauenburg. Bundesweit ist die Zahl der Betroffenen von Gewalt um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November möchte der Verein mit verschiedenen Aktionen im Kreisgebiet auf das Problem aufmerksam machen und Hilfsangebote vorstellen. Der Verein berät jährlich rund 400 Frauen im Kreisgebiet.

Frauenberatung: Aktionen in Geesthacht, Schwarzenbek und Lauenburg

„Die Gewalt muss sichtbar werden“, sagt Schneider-Ruf. Nur so sei es möglich, Veränderungen herbeizuführen. Zwar habe es in den vergangenen Jahren bereits Verbesserungen gegeben, weitere seien jedoch nötig. „Ich sehe schon, dass gerade junge Frauen sensibilisiert sind für das Problem“, sagt sie. Dennoch sei die Scham häufig so groß, dass Frauen Hilfe nicht in Anspruch nehmen.

„Deswegen gehen wir zum Beispiel in die Berufsschule oder auch in Jugendtreffs, um Mädchen direkt anzusprechen und auf Angebote aufmerksam zu machen“, sagt Schneider-Ruf. Dies können zum Beispiel auch Schulsozialarbeiter oder Mitarbeiter in den Jugendtreffs sein.

Hamburger Rapperin Lizzn gibt ein feministisches Konzert

Noch am Freitag und Sonnabend, 24. und 25. November, können Frauen einen Selbstbehauptungsparcours in der Stadtbücherei Geesthacht besuchen. An verschiedenen, interaktiven Stationen können Frauen ihre Grenzen entdecken und Selbstfürsorge betreiben. Der Parcours ist zugänglich am Freitag von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.

Am Freitagabend, 24. November, gibt die Hamburger Rapperin Lizzn ein feministisches Konzert. Einlass ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.

Im Amtsrichterhaus in Schwarzenbek wird der der Film „Woman“ gezeigt

Am Sonnabend, 25. November, von 10 bis 13 Uhr ist die Frauenberatung Herzogtum Lauenburg mit dem Netzwerk Gewaltprävention Lauenburg auf dem Edeka-Parkplatz, Berliner Straße 17-25, vertreten. Sie verteilt Brötchen in Info-Tüten und Flyer. Die gleiche Aktion ist für Mittwoch, 29. November, auf dem Edeka-Parkplatz in Schwarzenbek, Hans-Koch-Ring 6, ebenfalls von 10 bis 13 Uhr geplant.

Am Donnerstag, 30. November, wird ab 18.30 Uhr im Amtsrichterhaus in Schwarzenbek der Film „Woman“ gezeigt: ein emotionales Porträt über Frauen aus 50 Ländern, ihre Träume, Herausforderungen und Hoffnungen und das, was sie stark macht.