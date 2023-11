Strahlende Highlights beim Weihnachtsbasar auf Gut Basthost

Basthorst. Seit nunmehr 40 Jahren pilgern viele Norddeutsche kurz vor Weihnachten in den Kreis Herzogtum Lauenburg zum Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst. Auch in diesem Jahr wird die Familie von Ruffin wieder Tausende Besucher auf ihrem Anwesen nahe dem Sachsenwald begrüßen. Auftaktveranstaltung ist ein Weihnachtsbasar am Wochenende vom 24. bis zum 26. November.

Auf dem Programm steht unter anderem ein Workshop zum Thema Adventsgestecke. Vom Freitag, 24. November, bis Sonntag, 26. November, sowie am Sonnabend, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember, führt Christa Seibt jeweils um 12 und 15 Uhr vor, wie adventliche Gestecke gebunden werden können. Die Gestecke bieten sich sowohl für das eigene Zuhause als auch als Geschenk an. Das Blechbläser-Trio der Müssener Marschband ist außerdem vor Ort und entlockt seinen Instrumenten traditionelle Töne. Am Totensonntag (26. November) spielt die Band nicht.

Weihnachtsbasar mit vielen Highlights auf Gut Basthost

Zielsicher ist die Unterhaltung beim Bogenschießen am Sonnabend von 12 bis 17 Uhr. Mit Pfeil und Bogen können Besucher hier ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen und obendrein noch etwas Gutes tun: Es werden Spenden für den Kreisjugendring Herzogtum Lauenburg gesammelt. Außerdem gibt es an allen Veranstaltungstagen eine spektakuläre Wasserlichtshow zu sehen: Um 16.30 und 18 Uhr schießen bunte Fontänen lautlos in die Luft. Kleine Gäste können sich von sanftmütigen Shetland-Ponys tragen lassen. Rund um das Gut gibt es geführte Reitrouten.

Ein Highlight ist dieses Jahr die Plätzchen- und Bastelwerkstatt. Jeweils von 12 bis 17 Uhr können Kinder Sterne, Rentiere und Weihnachtsmänner aus Keksteig ausstechen, während es für die Eltern Punsch, Fliederbeer- und Apfelsaft gibt. Zudem wird es ein Karussell und natürlich auch einen Besuch vom Weihnachtsmann geben.

Veranstalter rät zu Onlinetickets

Der Veranstalter bietet einen Ticketvorverkauf auf seiner Webseite www.lebensart-bast-horst.de/weihnachtsmarkt.html für 8 Euro pro Erwachsenenticket an. Vor Ort sind ebenfalls Tickets erhältlich, eventuell wird ein Bearbeitungsaufpreis an der Tageskasse erhoben. Da es zu längeren Wartezeiten kommen kann, empfiehlt der Veranstalter den Kauf von Onlinetickets. Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung eines Erwachsenen gratis dabei sein. Der Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst ist an den jeweiligen Veranstaltungsdaten zum vorweihnachtlichen Basar vom 24. bis 26. November sowie dem Weihnachtsmarkt an drei Terminen vom 1. bis 3. Dezember, 8. bis 10. Dezember, 15. bis 17. Dezember, jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Zahlreiche kostenfreie Parkplätze stehen unmittelbar am Veranstaltungsgelände zur Verfügung.