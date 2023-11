Geesthacht: Straßenmarkierungen sind wieder besser sichtbar

Markierungsarbeiten in Geesthacht: Hier Arbeiten an der Berliner Straße vor der gleichnamigen Sporthalle.

Geesthacht. Die Verbesserung dürfte Autofahrern in Geesthacht besonders im Dunklen bereits aufgefallen sein. In der Stadt wurden in den letzten Tagen zahlreiche stark abgenutzte Straßenmarkierungen erneuert. Die gab es zuhauf. Einen Sanierungsstau gibt es laut Stadtsprecherin Wiebke Jürgensen aber nicht. „Es wird immer nach Bedarf nachmarkiert“, so Jürgensen.

Fahrbahnmarkierungen in Geesthacht wieder besser sichtbar

Erneuert wurden zum Beispiel bereits die Kreuzungsbereiche von Richtweg, Ziegenkrug und Hansastraße. Am Marksweg wird die Markierung einer roten Fahrradaufstellfläche erneuert. Tendenziell seien Markierungen auf viel befahrenen Straßen wegen der höheren Belastung häufiger aufzuarbeiten. Auch die Witterung spielt eine Rolle: In milden Wintern werden die Markierungen weniger stark beansprucht.

Gezahlt werden die Kosten für die Markierungsarbeiten aus dem allgemeinen Topf für die Unterhaltung der Straßen. Etwa 30.000 Euro werden jedes Jahr für Markierungsarbeiten ausgegeben. Aus diesem Topf sollen auch die Piktogramme, etwa zu Tempo 30, auf dem Asphalt vor Schulen kommen, die die SPD bei Beratungen angeregt hatte.