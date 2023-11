Geesthacht: Das Gesicht der Tourist-Info geht in Altersteilzeit

Geesthacht. Sie war das Gesicht der Geesthachter Tourist-Information. Wer immer ein Anliegen im Krügerschen Haus hatte, in dem sowohl das Geesthacht-Museum als auch die Anlaufstelle für Touristen beheimatet ist, der hatte es meist mit Andrea Wulf zu tun. Seit 2009 trug die Schwarzenbekerin zuerst für die Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH (HLMS) und anschließend als Beschäftigte der Stadt Geesthacht dazu bei, den Tourismus in der Elbestadt zu fördern. Am Mittwoch, 22. November, verabschiedete sich die 63-Jährige in den passiven Teil ihrer Altersteilzeit.

Andrea Wulf geht in Altersteilzeit

Im ersten ihrer 14,5 Jahre in der Geesthachter Tourist-Information (Bergedorfer Straße 28) hatte Wulf noch mit Gisela Pfaff zusammenarbeitet, die die Tourismus-Abteilung gewissermaßen mit aufgebaut hat. „Ich war ihre Nachfolgerin“, sagte Wulf, die zuvor jahrelang selbstständig im touristischen Bereich gearbeitet hatte. „Ich hatte eine Reiseagentur für Ferienwohnungen in der Toskana. Als mit dem Internet die Leute selbst die Urlaubsreisen gebucht haben und meine Firmengrundlage an Bedeutung verlor, bin ich zur Tourist-Information gekommen“, erinnert sich die gelernte Bürokauffrau an die Anfänge.

Andrea Wulf (links) mit ihrer Vorgängerin Gisela Pfaff am Geesthacht-Stand bei der Reisemesse Hamburg im Jahr 2010.

Foto: Thomas Voigt

Die Entwicklung der City-Tipps, einem bis zur Corona-Pandemie gedruckten Veranstaltungskalender, hat Andrea Wulf vorangetrieben. Auch die Werbung und Betreuung von neuen Unterkünften zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur gehörten zu ihrer Arbeit. „Darüber hinaus hat mir immer auch die Arbeit am Infotresen großen Spaß gemacht“, resümiert Andrea Wulf. „Ich blicke auf eine sehr schöne Zeit zurück und werde vor allem die vielen Gespräche mit den Menschen, die uns hier besucht haben, sehr vermissen.“ Jetzt möchte sie sich mehr ihrem Haus und Garten widmen.

Ihre Nachfolgerin konnte sie zu ihrem Bedauern nicht mehr einarbeiten. Die Ausschreibung der Stelle habe sich hingezogen. Bewerbungsgespräche waren ausgerechnet an Andrea Wulfs letztem Arbeitstag.

