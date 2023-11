Geesthacht – Weihnachten kann kommen: Christbäume stehen schon

Geesthacht. Die Vorboten von Weihnachten haben in Geesthacht Einzug gehalten: Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes stellten drei große Weihnachtsbäume in der Stadt auf. Zum Auftakt des großen Schmückens wurden drei Nordmanntannen für den Rathausvorplatz, das städtische Seniorenzentrum am Katzberg sowie den Strandweg in Grünhof-Tesperhude angeliefert. Pünktlich bis zum ersten Advent (3. Dezember) hängt auch Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone in der Bergedorfer Straße.

Drei Weihnachtsbäume für Geesthacht

Der größte Baum misst acht Meter und hat seinen Platz vor dem Rathaus am Markt gefunden, an den beiden anderen Standorten stehen jeweils sechs Meter hohe Weihnachtsbäume. Weitere Weihnachtsstimmung versprüht – wie jedes Jahr – ein Christbaum am Teich in Grünhof-Tesperhude. Dieser wird allerdings nicht extra aufgestellt, sondern ist natürlich gewachsen. Er wird wie die anderen städtischen Christbäume von Stadtmitarbeitern mit einer LED-Lichterkette weihnachtlich geschmückt.

Das Aufstellen des Weihnachtsbaumes vor dem Geesthachter Rathaus durch Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes.

Foto: Stadt Geesthacht

Gut zwei Wochen sind Jens Bauer und Michael Reu, die beiden Elektriker des städtischen Betriebshofes, jedes Jahr mit der Installation des Weihnachtsschmuckes der Fußgängerzone beschäftigt – immerhin müssen insgesamt 45 Sterne und 38 Lichtbögen ihren Platz in den Baumkronen und an den Laternenmasten der Einkaufsmeile finden. Leuchten werden diese bis in den Januar hinein täglich von 10 bis 22 Uhr. Die Weihnachtsbeleuchtung in der Einkaufsstraße ist mit energiesparender LED-Technik ausgerüstet und ein Gemeinschaftsprojekt von Wirtschaftlicher Vereinigung Geesthacht und der Stadt.