Seat Ibiza überschlägt sich mehrfach an der A24 bei Gudow

Gudow. Am Dienstagmorgen, 21. November, ist es auf der Autobahn 24 in Höhe des Rastplatzes Gudow in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei verlor ein 29-Jähriger aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Seat Ibiza und kam rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten, durchbrach einen Wildzaun und überschlug sich mehrfach.

Der Seat krachte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer zog sich dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten beim Fahrer Atemalkoholgeruch. Wegen seiner Verletzungen war eine Alkoholmessung vor Ort aber nicht möglich. Die Entnahme einer Blutprobe wurde deshalb angeordnet. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Seat-Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

Er wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Für die Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen in Richtung Hamburg für circa zwei Stunden gesperrt werden.