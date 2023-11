Polizei Geesthacht: Einbrecher im Lauenburgischen auf Tour

Geesthacht. Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist es am Wochenende (17. bis 19. November) gleich zu mehreren Einbrüchen und versuchten Einbrüchen gekommen. Die zuständige Kriminalpolizei in Reinbek sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern, die Angaben zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen machen können in den jeweiligen Tatzeiträumen in Geesthacht, Escheburg und Dassendorf.

Im Rudolf-Kinau-Weg im Geesthachter Ortsteil Düneberg drangen unbekannte Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus gleich in zwei Wohnungen im Erdgeschoss ein. Am Sonntag zwischen 5 und 14.20 Uhr verschafften sich die Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zu der einen Wohnung. Bei der zweiten Wohnung liegt der Tatzeitraum zwischen dem 17. November, 17 Uhr, und 19. November, 14.30 Uhr. Hier wurde gewaltsam ein Fenster geöffnet.

Polizei Geesthacht sucht Zeugen: Einbrecher auf Beutezug

Bei einem Mehrfamilienhaus im nur wenige Meter entfernten Klaus-Groth-Weg in Geesthacht bemerkte ein Anwohner am 19. November gegen 16 Uhr, dass am Schloss der Hauseingangstür hantiert worden war, sodass jeder ungehindert in das Treppenhaus bis zu den einzelnen Wohnungstüren gelangen konnte. Einen weiteren Einbruchsversuch gab es zwischen Sonnabend, 12 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, an einem Einfamilienhaus im Zöllnersweg.

Auch in Escheburg waren Einbrecher unterwegs. Hier blieb es bei einem Einfamilienhaus im Koppelweg bei einem Einbruchsversuch. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr. Erfolg hatten die Diebe bei einer Wohnung im Seniorenpark Holunderhof (Am Holunderbusch) in Dassendorf. Hier sind die Unbekannten am Freitag zwischen 16.30 und 20.30 Uhr über die Terrassentür in die Wohnung gelangt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/7277070 zu melden.

