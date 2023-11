Kreis und VHS schulen Betreuer für Ganztagsschulen

Seit 2016 bietet der Kreis Herzogtum Lauenburg in Kooperation mit der Volkshochschule und der Agentur „Ganztätig lernen“ eine Zertifizierung für Frauen und Männer in der Ganztagsbetreuung an Schulen an.

Lauenburg/Büchen. Die Frage, ob die eigenen Kinder nach der Schule besser in Hort oder Ganztagsbetreuung einer Schule aufgehoben sind, hat die vergangenen Jahre besonders in Lauenburg für Diskussionen gesorgt. Die Hortbetreuung steht bei vielen Eltern hoch im Kurs, gilt sie vielen doch als bessere Alternative zur offenen Nachmittagsbetreuung. Hauptgrund: Bessere Qualifizierung des Hortpersonals und zu wenige Mitarbeiter in der Ganztagsbetreuung. Im Kreis Herzogtum Lauenburg besteht derweil hohe Nachfrage nach einem Qualifizierungsangebot für Menschen, die in der Betreuung der offenen Ganztagsschulen tätigt sind.

Qualitätsoffensive für Ganztagsschulen

Von 2026 an sollen Grundschüler im Land einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten. Gerade haben weitere 16 Frauen und Männer im Kreis einen Zertifizierungskursus abgeschlossen. Sie gehören damit zu mittlerweile mehr als 150 Personen, die dieses Angebot durchlaufen haben. Aktuell sind unter ihnen Kräfte von den Grundschulen Büchen und Nusse, Schwarzenbek Nord-Ost und Geesthacht Silberberg, aus Wentorf und Aumühle sowie der Grund- und Gemeinschaftsschule Sandesneben.

„Die Teilnahme gehört mittlerweile für alle Träger der Ganztagsschulen im Kreis zu einem selbstverständlichen Standard ihrer Mitarbeiterqualifizierung“, betont Christin Hönemann, zuständige Fachfrau in der Kreisverwaltung. Die Absolventen befassen sich mit Themen wie „Arbeitsfeld Ganztagsschule“ und „Kommunikation und Gesprächsführung“, außerdem Konfliktmanagement sowie Pädagogik und Lernen.

„Standard der Mitarbeiterqualifizierung“

Die Ganztagsbetreuung an Grundschulen ist weiter ausgebaut worden, im Herzogtum bieten 20 von 23 Grundschulen Ganztagsbetreuung, so der Kreis. „Perspektivisch wollen aber auch die verbliebenen drei Grundschulen in Geesthacht Ganztag anbieten“, erläutert Kreissprecher Tobias Frohnert.

Dazu kommen drei von sechs Förderzentren mit Ganztagsangeboten. Von den fünf Gymnasien böten zwei Ganztagsschule, von den zehn Gemeinschaftsschulen sind es schon acht. Die Qualifizierung für die Betreuung an den Schulen mit 63 Unterrichtseinheiten sei nicht verpflichtend, bestätigt Kreissprecher Tobias Frohnert. „Sie wird aber mittlerweile immer mehr zum Standard.“

Pflicht für die Menschen, die sich in der Ganztagsbetreuung um Kinder oder Jugendliche kümmern, ist dagegen ein polizeiliches Führungszeugnis. Dies gelte nicht erst für die Teilnahme am Qualifizierungsangebot, so Frohnert: „Alle Teilnehmenden mussten ihren jeweiligen Arbeitgebern eines vorlegen.“