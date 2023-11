Nicht nur was für Oma: Spaß und Kuddelmuddel op Platt

Geesthacht/Hamwarde. Als Grete Hoops eingeschult wurde, konnte sie kein einziges Wort Hochdeutsch. Bei ihr zu Hause in Niedersachsen wurde ausschließlich Platt gesnackt. Mittlerweile ist Hoops 88 Jahre alt und setzt sich als Buchautorin für den Erhalt ihrer Muttersprache ein. Und das äußerst erfolgreich: Laut ihres Verlags (Isensee aus Oldenburg) ist sie die meistverkaufte plattdeutsche Autorin. Gerade ist ihr 19. Buch erschienen. In „Knickeier, Spijöök un Kuddelmuddel“ hat sie 26 wohre Belevnisse op Plattdüütsch vertellt.

Der GeesthachterGünter Lemke kennt Hoops, die in Tarmstedt bei Bremen lebt, von einer ihrer vielen gut besuchten Lesungen in der Region. Lemke leitet eine Plattsnacker-Gruppe, die sich einmal freitags im Monat von 17 bis 19 Uhr in den Räumlichkeiten des Pastorats am Dreiecksplatz in Hamwarde trifft. Am 17. November ist es wieder soweit. Die rund 40 Mitglieder lesen sich dabei auch immer plattdeutsche Geschichten vor.

Buch von Grete Hoops ist das passende Geschenk für Oma und Opa

Eine von Lemkes Plattsnackerinnen hat dafür diesmal eine ältere Geschichte von Grete Hoops ausgewählt. Damit setzen Lemkes Plattsnacker den Aufruf des Schleswig-Holsteinischen Heimatbunds um, der im Vorwege des bundesweiten Vorlesetages am 17. November, aufgerufen hatte, plattdeutsche Bücher vorzulesen.

Grete Hoops schreibt Geschichten in der Plattdeutsch-Variante des nordöstlichen Niedersachsens, das aber auch in Geesthacht und Umgebung gut verstanden wird. Und wenn doch nicht, gibt es im hinteren Teil ihrer Bücher ein kleines Wörterbuch. „Ich schreibe nur wahre Geschichten auf. Meine Begebenheiten sind mal lustig und nachdenklich, aber nie traurig oder grausam“, so Grete Hoops. Warum das so ist, erklärt sie im Nachwort ihres neuen Buches: „Dorvon künnt de Zeitungslüüd berichten. Mien Leser mag ik mit sowat nich belasten.“

Erst mit 66 Jahren Autorin geworden

Mit 66 Jahren hat ihr Leben als Buchautorin begonnen. Eigentlich sollte es nur ein Buch mit Geschichten werden, die ihr Vater, ein früherer Viehhirte, ihr erzählt hatte. Doch das kam so gut an, dass daraus nun schon 19 Bücher geworden sind. 80 Seiten hat „Knickeier, Spijöök un Kuddelmuddel“ (ISBN 978-3-7308-2052-0). Was dast heißt, erklärt Grete Hoops: „Knickeier sind angepickte Eier, die es zum halben Preis gab, Spijöök heißt soviel wie Spaß oder Ulk, und Kuddelmuddel ist das Durcheinander.“

Wer in der Region Plattsnacken will: Außer der Hamwarder Gruppe von Günter Lemke gibt es in Geesthacht noch den plattdeutschen Gesprächskreis. Dieser trifft sich wieder am Donnerstag, 23. November (18 bis 19.30 Uhr, Dialogweg 1), im Oberstadt-Treff. In Lauenburg kommt die Plattsnacker Runn immer am dritten Donnerstag im Monat in der Lauenburger Mühle zusammen (ab 14 Uhr, Bergstraße 17). In Mölln gibt es zudem sogar ein Zentrum für Niederdeutsch.

Wer klein anfangen möchte, kann auch erstmal das neue Buch von Grete Hoops lesen. Vielleicht ist das ja auch ein passendes Weihnachtsgeschenk für Oma oder Opa. Es kostet 9,50 Euro und ist im Buchhandel erhältlich.