Brennholzversteigerung: Bäume fällen und die Natur schützen

Hamwarde. Die anfängliche Skepsis habe sich inzwischen gelegt, berichtet Anne Kohn von den Kreisforsten im Kreis Herzogtum Lauenburg. Inzwischen bestehe großes Interesse an der Brennholzversteigerung, die am Freitag, 17. November, um 15 Uhr auf dem Wanderparkplatz in Schwarzenbek am Ende der Schützenallee wieder ansteht. Die sei zwar ein wenig rustikaler als in einem richtigen Auktionshaus, aber nicht weniger lohnenswert für die Bietenden. Dann können wieder die sogenannten Lose ersteigert werden, also Bäume, die von den Auktionsteilnehmern anschließend gefällt werden dürfen.

Statt „Fällen“ sagt Revierleiter André Guiard jedoch „Pflegen“. „Roden“ hingegen sei das ganz falsche Wort, das nur bei Kahlschlag verwendet wird. „Wir sprechen hier von Pflege, da wir die umstehenden Bäume fördern“, erklärt Guiard. Die Bäume, die nach der Auktion gefällt werden dürfen, sind nämlich nach strengen Kriterien ausgewählt und farbig markiert. „Durch die Pflege schaffen wir Platz für nebenstehende Bäume“, sagt er. Konkurrieren zwei Bäume um den Platz für ihre Krone, könne durch das Fällen Raum für einen vitalen Baum geschaffen werden.

Kreisforsten im Herzogtum: Bäume fällen und die Natur schützen

Bei den ausgewählten Bäumen handelt es sich um Birken, Eichen und Buchen. Andere, seltener vertretene Bäume bekommen durch die Pflege mehr Platz, sich zu entfalten. Dies sei auch wichtig, um die Artenvielfalt hochzuhalten und so mehr Lebensraum für Kleinstlebewesen zu erhalten. „Haben wir es mit Kalamitäten wie dem Borkenkäfer zu tun, schützt die Artenvielfalt den Wald“, berichtet der Revierleiter.

Bei Stürmen würden zunächst die hohen Bäume umfallen, deren Wipfel andere Baumarten überragen. Der Schutz würde nicht nur durch Artenvielfalt entstehen, sondern auch dadurch, dass Bäume unterschiedlichen Alters im Wald stehen. „Unser Ziel ist, durch die Pflege einen stabilen und qualitativ hochwertigen Wald zu schaffen“, sagt Guiard.

Für alle Lose gibt einen Mindestpreis

Die Bieterinnen und Bieter wirken an diesem Prozess also mit. Zunächst müssen sie sich aber auf der Internetseite der Kreisforsten www.kreisforst.de/brennholzsortimente/ informieren, welche Lose überhaupt zur Verfügung stehen. In den Tabellen finden sie dann auch eine Beschreibung, wo genau im Wald sich das Los befindet, wie weit es zum nächsten Weg ist und was es mindestens kosten soll.

„Für alle Lose ist nämlich ein Mindestpreis festgelegt“, sagt Anne Kohn. Während der Auktion können Bieter Gebote in 5-Euro-Schritten abgeben. Der Preis für Brennholz sei im Vergleich zum Beginn des Ukraine-Kriegs nicht mehr gestiegen.

Motorsägenführerschein und Schutzkleidung nötig

Haben Bieter bei der Brennholzversteigerung Erfolg, ist ihre Baumpflege noch an zwei Bedingungen geknüpft. „Im Anschluss an die Auktion prüfen wir, ob die Teilnehmer einen Motorsägeführerschein haben“, sagt André Guiard. Nur dann und in entsprechender Schutzkleidung dürfen die glücklichen Gewinner losziehen.

Wichtig sei zudem, dass man keine Kettensäge aus dem Supermarkt benutzt, sondern eine qualitativ hochwertige mit mindestens drei PS. „Es ist auch nicht sinnvoll, mit einem tiefergelegten Porsche zum Los zu fahren“, merkt Guiard an.

Früher wurde nur auf landwirtschaftlichen Betrieben mit Holz geheizt

Bei den bisherigen Auktionen haben sich die Bieter grundlegend unterschieden. „Das ist ein Querschnitt der Gesellschaft“, berichtet der Revierleiter. Während früher nur auf landwirtschaftlichen Betrieben mit Holz geheizt worden sei, würden inzwischen auch Familien aus dem Hamburger Speckgürtel an der Veranstaltung teilnehmen.

„Die sehen das als eine Gelegenheit für einen Familienausflug an und trinken dann auch Kaffee zwischendurch“, so Guiard. Wichtig sei, dass sich die Hobby-Holzfäller mit dem Wald identifizieren, damit geschlagene Stücke nicht auf den Wegen liegen bleiben oder im Wasser landen.

Doch bis das geschlagene Holz auch genutzt werden kann, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Am schnellsten seien Nadelhölzer nutzbar, die laut Guiard zu Unrecht einen zum Teil schlechten Ruf haben. „Man muss nur nach Süddeutschland oder Skandinavien gucken, wo viel mit Nadelhölzern geheizt wird“, sagt er.

Gut sechs Monate dauert es bei guter Lagerung, bis das Holz verfeuert werden kann. Bei der Buche, die den besten Heizwert haben soll, betrage die Wartezeit zwei, bei Eiche sogar drei Jahre. „Wichtig ist, dass das Holz luftig gelagert wird und auch die Sonne ein bisschen darauf scheinen kann“, rät Guiard.