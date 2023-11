Kontrolle auf der A24 lässt Mazda-Fahrer auffliegen

Gudow. Da hatte die Polizei wohl die richtige Ahnung – oder war es einfach Glück? In jedem Fall war eine routinemäßige Kontrolle am Montag (13. November) gleich dreifach erfolgreich. Beamte des Autobahn- und Bezirksreviers der Polizei Ratzeburg sahen gegen 11.50 Uhr auf der A24 einen grauen Mazda CX3. Das Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen war in Richtung Berlin unterwegs. Der Mazda wurde in den Bereich des Rastplatzes Gudow gelotst und dort kontrolliert.

Die Überprüfung ergab, dass an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren, die für einen BMW M6 zugelassen sind. Damit nicht genug: Der Mazda CX3 wurde in der Nacht zum 11. November in Oststeinbek (Kreis Stormarn) gestohlen. Weitere Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis hat. Der 43-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen.

Auf den Fahrer (43) kommt nach der Kontrolle der Polizei einiges zu

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Fahrer erkennungsdienstlich erfasst und anschließend wieder entlassen, da er über einen festen Wohnsitz im EU-Ausland verfügt und kein Haftgrund vorlag. Aber auf den Mann dürfte einiges zukommen: Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts der Hehlerei, der Urkundenfälschung und des Führens eines Fahrzeugs ohne erforderliche Erlaubnis fortgeführt.