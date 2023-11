Polizei stellt Tankbetrüger – und staunt über Funde im Auto

Der 65-Jährige war nach dem Tanken an der A24 ohne zu bezahlen davon gebraust. Er muss sich nun wegen vieler Delikte verantworten.

Polizisten stellten an der A24 bei Schwarzenbek/Grande einen Tankbetrüger (Symbolfoto).

Schwarzenbek/Grande. Tankstellenbetrug mit gestohlenen Kennzeichen, verbotener Waffenbesitz und Fahren ohne Kfz-Versicherung – die Liste der Vergehen ist lang, für die sich ein 65-Jähriger verantworten muss. Das stellte sich jedoch erst heraus, nachdem Beamte des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburgden flüchtenden Tank-Betrüger an der Anschlussstelle Schwarzenbek-Grande der A24 gestellt hatten.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, hatten Zeugen am Sonnabend, 11. November, einen Ford Transit mit Kennzeichen aus dem Landkreis Osterholz (OHZ) beobachtet, der gegen 17.35 Uhr die Raststätte Gudow-Nord in Fahrtrichtung Hamburg direkt nach dem Tanken und ohne zu bezahlen verließ. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung fiel einer Streifenwagenbesatzung dann ein Ford Transit mit Bremer Kennzeichen (HB) zwischen den Anschlussstellen Talkau und Schwarzenbek-Grande auf.

Polizei stellt Mann an Anschlussstelle Grande

Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten im Fahrzeug die beschriebenen OHZ-Kennzeichen sicher. Diese waren im Oktober gestohlen worden. Zudem lagerten im Innenraum des Kleintransporters ein schussbereites Gewehr, eine Machete und mehrere Schuss Munition. Der 65-Jährige, der auch einen Holzknüppel mitführte, war weder im Besitz eines Waffenscheines noch einer Waffenbesitzkarte. Diese Polizisten stellten die Waffen sicher.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung konnte der Mann dennoch seine Heimreise antreten. Ausreichend Haftgründe lagen nicht vor. Allerdings musste das Fahrzeug an Ort und Stelle stehen bleiben: Eine weitere Überprüfung des Bremer Kennzeichens hatte ergeben, dass für den Ford Transit keine gültige Kfz-Haftpflichtversicherung bestand.

Der 65-Jährige wird sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Betruges, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten müssen.