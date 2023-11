Geschenke und Geld sammeln für den großen Weihnachts-Konvoi

Geesthacht. Denise Ariaane Funke

Noch ist nichts zu sehen von der weihnachtlichen Dekoration in der Geesthachter Fußgängerzone. Aber die ersten Weihnachtsgeschenke wechselten am Sonnabend bereits die Besitzer – alle für den guten Zweck. Der Ladies Circle, Round Table, Tangent Club und der Old Table Deutschland organisieren aktuell eine Lieferung von Weihnachtspäckchen.

Der Weihnachtskonvoi startet am Sonnabend, 25. November, in Richtung Osteuropa, steuert Bulgarien, Moldawien, Rumänien und die Ukraine an. Dort werden die Päckchen dann an Kinder und Jugendliche verteilt. Die Aktion funktioniert allerdings nur mit Unterstützung aus der Bevölkerung. Der Ladies Circle 90 ElbGeest sammelt deshalb Geld und Sachspenden. Am Sonnabend in Geesthacht waren die Frauen besonders erfolgreich.

Esrte Weihnachtsgeschenke wurden in der Geesthachter Fußgängerzone überreicht

In der Fußgängerzone der Bergedorfer Straße 46 vor Zigarren Fries sammelte der Damen-Club, der das Pendant zum Serviceclub Round Table ist, während der vierstündigen Aktion „Geesthacht hilft“ 20 gepackte Schuhkartons und nahm 657 Euro entgegen. Dabei waren die Hilfsorganisationen THW, ASB und DLRG, die an dem Vormittag zeigten, wie ihre ehrenamtliche Arbeit aussieht.

Mit dem Geld werden weitere 43 Päckchen im Wert von je 15 Euro mit Dingen wie Spielsachen, Schals und Handschuhen, Süßigkeiten, Mal- und Schreibsachen bestückt. Diese Sachen kommen bei den osteuropäischen Kindern und Jugendlichen besonders gut an. Von dem verbleibenden Geld werden Hygieneartikel wie Zahnpasta gekauft.

„Uns geht es viel zu gut“, sagte eine der Spenderinnen

Eine Delegation des Rotary Clubs überreichte 300 Euro. Aber auch viele der Passanten waren sehr sozial eingestellt. „Uns allen geht es viel zu gut, da muss man doch was an diejenigen abgeben, die nichts oder wenig haben“, sagt Renate Steffens aus Worth. Sie brachte gleich mehrere Tüten voller Spielzeug, Mal- und Schreibwaren mit. „Das habe ich alles extra beim Musterverkauf bei Depesche gekauft, jetzt erfreut es zu Weihnachten Kinder, das ist doch schön“, sagt die 45-Jährige, die mit ihrer Nichte Merle kam.

Seit 2001 startet der Weihnachtspäckchen-Konvoi des Round Table Deutschland in der Vorweihnachtzeit. Insgesamt wurden dabei schon über eine Million Weihnachtspäckchen an Kinder verteilt. Gepackte Schuhkarton können noch bis zum 24. November abgegeben werden. Sammelstellen in Geesthacht sind Miet-Funk-Taxi Geesthacht (Pankower Straße 15), der Automobilservice Heuer, (Geesthachter Straße 107) und Zigarren Fries (Bergedorfer Straße 46). Weitere Informationen unter: www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de.