„Geesthacht hilft“ sammelt Weihnachtspäckchen für Kinder

Geesthacht. „Geesthacht hilft“ heißt es am Sonnabend, 11. November. Dabei geht es einerseits darum, zu sammeln, um Hilfe für Bedürftige zu ermöglichen, und andererseits um direktes Helfen vor Ort. Von 9 bis 13 Uhr sammeln die Ortsgruppen vom Lady Circle und Round Table Pakete vor Zigarren Fries in der Fußgängerzone (Bergedorfer Straße 46) für den Weihnachtspäckchen-Konvoi des Round Table Deutschland. Zudem präsentieren drei Hilfsdienste sich und ihre Arbeit an verschiedenen Orten in der Bummelmeile.

„Mir geht um hauptsächlich darum, dass sich die Menschen überhaupt engagieren. Das kann auch bei der Tafel im Wohnort sein. Besonders die vielen Geesthachter Neubürger wissen ja vielleicht noch nicht, was die kleine Stadt alles kann“, hebt Organisator Oliver Fries hervor. Das Technische Hilfswerk (THW) zeigt vor Schuh Bode, wie es arbeitet. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist am Kaufhaus Nessler und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) kommt mit seiner Hundestaffel zum Gebäude der Kreissparkasse.

Aktion „Geesthacht hilft“: Paketabgabe vor Zigarren Fries

Ziel von „Geesthacht hilft“ ist auch, möglichst viele gepackte Schuhkartons für bedürftige Kinder in entlegenen, ländlichen Gegenden in Osteuropa zu sammeln. Seit 2001 fährt der Weihnachtspäckchen-Konvoi des Round Table Deutschland jeden Dezember. Anfangs nach Rumänien, mittlerweile auch nach Bulgarien, Moldawien und in die Ukraine. Insgesamt wurden dabei schon über eine Million Weihnachtspäckchen an Kinder verteilt.

Der Grundgedanke ist: Kinder helfen Kindern. Eigenes, gut erhaltenes Spielzeug soll ausgewählt und verschenkt werden. Doch nicht alles ist geeignet. Gerne gesehen sind neben Spielsachen auch Würfel- und Kartenspiele, Jojos, Kuscheltiere, Spielzeugautos, Bälle, neuwertige Kinderbekleidung, Mützen, Schals, Handschuhe, Mal- und Schreibsachen, Hygieneartikel (Zahnpasta, -bürste, Waschzeug) und Süßigkeiten. Die Päckchengröße sollte einen Schuhkarton möglichst nicht überschreiten und der Warenwert etwa bei 15 Euro liegen.

Wer nicht selbst ein Weihnachtspäckchen packen kann, der kann beim Lady Circle Geesthacht bereits fertige Pakete für 15 Euro kaufen. Und wer am Sonnabend, 11. November, selbst keine Zeit hat: Zigarren Fries nimmt noch bis Freitag, 24. November, Pakete für den Weihnachtspäckchen-Konvoi an. Oliver Fries, der früher selbst bei den Round Tablern war, hofft, dass sich möglichst viele Bürger beteiligen.

