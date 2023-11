Wohltorf. Die Tage der maroden Sporthalle in Wohltorf sind gezählt: Ende November rollt der Abrissbagger vor und macht Platz für den Neubau. Kinder durften sich jetzt mit einer Rollerdisco verabschieden. Am Freitag, 3. November, war in der Halle erlaubt, was sonst streng verboten ist: Kinder sausten auf Rollschuhen, Inlinern und Skateboards über den Hallenboden, dazu dröhnte laute Discomusik.

Mittendrin Schulleiterin Andrea Scheel, die elegant auf Rollschuhen über den Hallenboden glitt. Sie hatte die Idee zu diesem Spaß auf vier Rollen. „Rollkunstlauf war jahrzehntelang mein Hobby, und ich wollte immer mal in der Sporthalle auf Rollschuhen laufen“, erklärt sie mit einem strahlenden Lachen, bevor sie sich wieder ins Getümmel wagt. Zusammen mit mehreren Kolleginnen und Kollegen hat die Schulleiterin Spiele organisiert, bei denen die Kinder zu Fuß oder auf vier Rollen durch die Halle toben. Dabei ging Sicherheit vor: Jeder, der auf Rollen unterwegs war, trug einen Helm.

Vor dem Abriss der Sporthalle Wohltorf: Abschied mit Rollerdisco

Bei den Kindern kam die Rollerdisco super an. „Das ist irgendwie komisch und witzig, Frau Scheel auf Rollschuhen zu sehen“, meint Drittklässler Paul. Zusammen mit seinen Freunden steht er an der Hallenwand und schreibt mit schwarzem Filzstift einen Gruß. Auch das ist jetzt erlaubt: Die Wand wird vollgeschrieben mit lauter Abschiedsgrüßen.

Nicht nur die Grundschulkinder dürfen sich in der Halle austoben: Am Dienstag, 7. November, gibt es einen Graffiti-Workshop. Dazu hat die Offene Kinder- und Jugendarbeit des Amtes Hohe Elbgeest eingeladen. Zur Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung nötig. Unter professioneller Anleitung des Teams der Sprüherei aus Reinbek können die Jugendlichen sich ausprobieren.

Schulleiterin rechnet mit mindestens zwei Jahren Bauzeit für die neue Sporthalle

Mit dem Abriss der Sporthalle muss in Wohltorf der Schulsport neu organisiert werden. „Der TTK stellt uns vormittags eine Halle zur Verfügung“, erklärt Andrea Scheel. Der Sportunterricht für die Grundschüler findet dann in Doppelstunden statt. „Wir werden je nach Wetter und Jahreszeit auch viel Sport nach draußen verlegen.“ Auf dem großzügigen Pausenhof der Grundschule gibt es einen kleinen Kunstrasenplatz. Andrea Scheel rechnet mit mindestens zwei Jahren Bauzeit für die neue Sporthalle.