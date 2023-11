Schummerstünn: Wenn Knirpse Döntjes op Platt klopfen

Niederdeutsche Volksbühne Geesthacht widmet einen Abend witzigen Alltagssituationen. Wer Karten haben will, muss schnell sein..

Geesthacht Schummerstünn – ist das was Lustiges?

Geesthacht. Denise Ariaane Funke

Nach ihrer umjubelten Theatersaison im September und Oktober feiert bald auch wieder die beliebte Schummerstünn der Niederdeutschen Volksbühne Premiere. Am Sonntag, 12. November, werden die Tickets ab 9 Uhr für die zwei gemütlichen Stunden mit Döntjes, Sketchen und Musik verkauft. Natürlich alles auf Plattdeutsch. Die Karten können bei Helga Scharnberg unter der Telefonnummer 0 41 52/8 31 42 reserviert werden.

Das Ensemble steht in seiner Theaterwerkstatt (Bergedorfer Straße 28) insgesamt neunmal auf der Bühne. Traditionell gibt es an den Nachmittagen Kaffee und Kuchen. Bei den Abendvorstellungen sind – wie immer – Schnittchen und die Getränke im Preis inbegriffen.

Die Schummerstünn der Volksbühne bietet zwei gemütlich Stunden mit Döntjes und Musik

Neu im Ensemble sind die elfjährige Marei Koepke sowie ihr Großvater Karl-Heinz Funk. Damit stehen gleich drei Mitglieder der Familie auf der Bühne. Der inzwischen siebenjährige Bruder und Enkel Joris feierte im vergangenen Jahr sein Bühnendebüt. Insgesamt stehen acht Kinder und Jugendliche sowie neun Erwachsene auf den Brettern. Das Programm mit seinen 13 Stücken wird von Christine Kasch und Katja Kerth-Kristof moderiert. Regie führen Marianne Kurtz und Dieter Wondruschka.

Die Abendvorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, und zwar am 24. und 25. November, 1., 2., 8. und 9. Dezember. Nachmittags geht jeweils um 15 Uhr der Vorhang auf, und das am 25. November sowie am 2. und 9. Dezember. Die Tickets für die Nachmittagsvorstellungen (inklusive Kaffee und Kuchen) kosten 19 Euro und für die Abendvorstellungen (inklusive Getränke und Schnittchen) 26 Euro.