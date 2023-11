Altonaer Theater spielt Kultstück „Die Feuerzangenbowle“ 

Das Ensemble gastiert in Schwarzenbek. 1944 spielte Heinz Rühmann im Film die Hauptrolle. Auch heute macht die Story noch Spaß.

Die Feuerzangenbowle macht Station in Schwarzenbek. Im Klassenzimmer spielen mit: Tommaso Cacciapuoti, Klaus Falkhausen, Franz-Joseph Dieken, Ole Schlosshauer, Hannelore Droege, Verena Wolfien, Alexander Scala, Ole Bielfeldt, Steffen Köster, Tim Albers und Thomas Franz.

Schwarzenbek. „Endlich einmal rechtzeitig Weihnachtsgeschenke besorgen? Dazu haben Sie jetzt die Gelegenheit“, wirbt Schwarzenbeks Kulturmanagerin Hannah Kloosterman. Was sie im Gepäck hat, ist allerdings eher ein Vorweihnachtsgeschenk: Denn am Freitag, 22. Dezember, zeigt das Ensemble des Altonaer Theaters in Schwarzenbek das Kultstück „Die Feuerzangenbowle“.

Kultkomödie kommt auf die Bühne des Rathauses

Das Stück knüpft an den Roman von Heinrich Spoerl an, der 1944 als deutsche Filmkomödie mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle verfilmt wurde. Auf der Bühne steht das Gastspielensemble des Altonaer Theaters. Die Regie führt Axel Schneider, der auch das Bühnenbild entwarf.

Wer kennt sie nicht, die Geschichte des jungen Schriftstellers und Germanisten Dr. Johannes Pfeiffer, dem das Schönste im Leben versagt worden ist. Denn die unbeschwerte Gymnasiastenzeit mit den vielen Streichen hat er verpasst. Pfeiffer hatte Privatunterricht, war nie auf der Penne, kennt weder Pauker noch die Streiche, die man ihnen spielt, ist „überhaupt kein Mensch, sozusagen“, heißt es in seinem Freundeskreis bei einer geselligen Runde um einen Topf Feuerzangenbowle.

Wie Schriftsteller Pfeiffer seine Schulzeit nachholen soll

Dabei wird eine Schnapsidee geboren: Die gute alte Zeit soll auferstehen und Pfeiffer das Versäumte nachholen. Als „Pfeiffer mit drei Eff“ wird er in der Oberprima von Babenberg „Schöler“ von Professor Crey, lernt beim Bömmel, was es mit der „Dampfmaschin´“ auf sich hat und ersinnt mit seinen pubertierenden Schulkameraden Unfug aller Art, um den Lehrkörper zu foppen. Doch bald hegt er auch ernstere Absichten, denn für die reizende Tochter des gestrengen Herrn Direktors entflammen in ihm recht erwachsene Gefühle…

Karten für das Weihnachtsspezial am 22. Dezember kosten 31 Euro auf allen Plätzen. Die Tickets gibt es im Vorverkauf ausschließlich in der Stadtbücherei, Ritter-Wulf-Platz 1. „Ein Kauf ist nur als Barzahlung möglich. Eine Reservierung von Karten sowie eine Rückgabe gekaufter Karten ist nicht möglich“, sagt Hannah Kloosterman.