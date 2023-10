Unbekannte brechen durch Terrassentür in Wohltorfer Haus ein

Wohltorf. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Straße Kleine Koppel in Wohltorf eingebrochen. Die Täter haben in der Zeit zwischen 16.30 Uhr am Sonnabend (21. Oktober) und 0.10 Uhr am Sonntag die Terrassentür gewaltsam aufgehebelt und alles durchsucht. Zur Höhe des Schadens und zur Beute kann die Polizei bisher noch nichts sagen.

Wie berichtet häufen sich derzeit die Einbrüche in der Region. Zwischen dem 10. und dem 13. Oktober haben Täter an der Bismarckallee in Aumühle zugeschlagen und sind in ein Wohnhaus eingedrungen. Am Sonnabend, 14. Oktober, wurde in ein Einfamilienhaus an der Straße Kreuzhornweg in Dassendorf eingebrochen. In der Nacht zu Donnerstag, 19. Oktober, versuchten Unbekannte sowohl in die Tankstelle in Aumühle als auch in das Hotel und Restaurant Fürst Bismarck Mühle einzudringen. Sie scheiterten allerdings und flüchteten unerkannt.

Einbrecher dringen durch Terrassentür in Haus in Wohltorf ein

Ob sie zwischen den Taten einen Zusammenhang vermutet, sagt die ermittelnde Kriminalpolizei Reinbek nicht. Sie ermittle in alle Richtungen. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohltorf beobachtet hat, möge sich unter der Telefonnummer 040/727 70 70 bei der Kripo melden.

