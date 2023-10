Acht Menschen, darunter Kinder, sind in den Unfall verwickelt. Ein Mann wird schwer verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam.

Büchener Straße SUV gerät in Gegenverkehr – drei Autos krachen ineinander

Bröthen. Acht Menschen, darunter mehrere Kinder, saßen in drei Pkw, die Sonntagnachmittag bei Bröthen auf der Büchener Straße ineinander krachten. Bis auf den Unfallfahrer, einen 49-jährigen Mann, kamen bei dem Unfall alle anderen mit leichten Blessuren oder unverletzt davon. Der Fordfahrer war aus „gesundheitlichen Gründen“in den Gegenverkehr geraten, teilt die Polizei mit.

Der Hamburger war in Bröthen mit seinem Ford Puma in Richtung Büchen unterwegs. Gegen 15.30 Uhr geriet der SUV auf die Gegenfahrbahn, stieß dort mit zwei entgegenkommenden Pkw zusammen. Ein dunkler BMW Touring wurde durch den Aufprall in einen Wall neben der Straße geschleudert. Eine Mercedes Limousine wie auch der schwarze Ford blieben beschädigt auf der Fahrbahn liegen.

Ford-SUV kracht in den Gegenverkehr

Die Rettungsleitstelle alarmierte vier Rettungswagen und zwei Notärzte aus den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Ludwigslust-Parchim, dazu zwei Freiwillige Feuerwehren. Während die Retter die Batterien der Unfallfahrzeuge abklemmten und ausgetretene Betriebsstoffe abstreuten, kümmerten sich andere um den Schwerverletzten und die weiteren Unfallbeteiligten, darunter mehrere Kinder.

Der schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzte Hamburger wurde schließlich mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Hamburg-Boberg geflogen. Den Blechschaden an den drei Pkw addiert die Polizei auf rund 42.000 Euro. Nachdem Polizeibeamte den Unfall aufgenommen hatten, wurden die Fahrzeuge abgeschleppt. he