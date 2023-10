Dreister Kabelklau im Umspannwerk Schwarzenbek

Schwarzenbek. Kupferkabel im Wert von mehr als 10 000 Euro haben am Wochenende Unbekannte vom Gelände des Umspannwerks Schwarzenbek gestohlen. Nach Angaben der Polizei sind vermutlich mehrere Täter auf das Gelände an der Möllner Straße gelangt, nachdem sie einen Zaun durchschnitten hatten.

Die Eindringlinge wickelten dort gelagertes Kabel von einer Rolle ab und transportierten es danach ab. Um mit einem Fahrzeug auf das Gelände zu gelangen und den Kupferklau zu vollenden, wurde das Zufahrtstor aufgebrochen.

Kupferklau im Umspannwerk

„Die Kabelmenge ist so groß, dass sie nur mit einem Fahrzeug abtransprotiert werden konnte“, sagt Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion in Ratzeburg. Daher sucht die ermittelnde Kriminalpolizei in Geesthacht jetzt mögliche Augenzeugen, die im Umfeld des Umspannwerks Ungewöhnliches beobachtet haben, etwa einen Kombi oder einen Transporter im angrenzenden Waldgebiet oder auf der Möllner Landstraße am Umspannwerk. Hinweise nimmt die Kripo Geesthacht unter Telefon 04152/ 80 03 -0 entgegen.

Wer hat einen Kombi oder Transporter beobachtet?

Der vermutete Tatzeitrum liegt zwischen dem frühen Freitagnachmittag und Sonnabend (21. Oktober), 11.45 Uhr. Da wurde der Diebstahl entdeckt. Auf den Betrieb im Umspannwerk hatte die Tat keinen Einfluss. Die Diebe haben sich allein an gelagertem Kabel bedient. In der Anlage selbst haben sie keine weiteren Schäden angerichtet.

Nach Kenntnissen der Polizei kommt es derzeit nicht zu vermehrten Diebstählen von Kupfer. Zeitweise verschwanden in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg Kupferrohre, Dachrinnen und Kabel im Wochentakt von Baustellen. „Vor rund eineinhalb Montaten haben Unbekannte auf einer Baustelle an der Autobahn 1 bei Reinfeld zugeschlagen“, so Kilian. Auch dort erbeuteten die Täter Kupferkabel in größerer Menge.

