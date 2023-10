Markttreff in Gülzow wird für zwei Tage zur Kunst-Galerie

Eine Ausstellung des Kunstmalers Marlo Klinnert aus Ratzeburg ist am 28. und 29. Oktober in Gülzow zu sehen.

Gülzow. Kunst ist seine Leidenschaft: Der Ratzeburger Marlo Klinnert hat Malerei in der Toskana und in Frankreich studiert und sich auf Wandmalerei, Aktzeichnungen sowie Ölgemälde spezialisiert. Wenn es um künstlerische Gestaltung geht, lässt der 29-Jährige auch Verteilerkästen nicht aus. So hat er unter anderem in Bargteheide elf Stromkästen im Auftrag des dortigen Verschönerungsvereins mit historischen Stadtansichten verziert. Jetzt sind seine Werke erstmals in Gülzow im Markttreff zu sehen.

Die Ausstellung ist am Wochenende 28. und 29. Oktober jeweils in der Zeit von 12 bis 18 Uhr in den Räumen an der Hauptstraße 21 geöffnet. Am Sonnabend gibt es um 16 Uhr eine Vernissage bei Kaffee, Kuchen und Sekt. Der Künstler gibt eine Einführung in sein Werk und steht für Gespräche mit den Besuchern bereit.

Ausstellung: Markttreff wird für zwei Tage zur Kunstgalerie

Marlo Klinnert lebt in Ratzeburg und wuchs im Kreis Herzogtum Lauenburg auf. „Schon frühzeitig entschied ich mich für eine künstlerische Laufbahn. Nach einer kaufmännischen Ausbildung besuchte ich mehrere Jahre die Kunstschule Gerlach in Hamburg, um hier auf Grundlage der Sankt Petersburger Schule die Malerei zu erlernen“, berichtet der Maler. Das Winterhalbjahr 2019/2020 verbrachte der Ratzeburger in Florenz, um an der Malschule Chiaroscuro seine zeichnerischen Kenntnisse zu vertiefen. „Mein Lehrer war der renommierte ukrainische Künstler Sergey Chubirko. In den Jahren 2022 und 2023 habe ich mich am Studio Escalier in Paris und in der Nähe von Nantes weitergebildet“, erzählt der 29-Jährige.

Die von amerikanischen Künstlern geleitete Schule, vermittelt Kenntnisse der amerikanischen und französischen Zeichen- und Maltradition, mit dem Ziel, die realistische Malerei zu fördern. „Das figürliche und gegenständliche Zeichnen und Malen bildet die Grundlage meines Schaffens. Die Schwerpunkte der Arbeiten liegen bei Aktzeichnungen, Porträts, Stillleben und der Plein-Air-Malerei. Ich bevorzuge Öl, bei den Zeichnungen arbeite ich mit diversen Materialien wie Grafite, Kohle oder Sepia“, sagt Klinnert.

Erste Ausstellung gab es vor einem Jahr in Ratzeburg

Die erste öffentliche Ausstellung seiner Bilder gab es im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kunst, Kultur, Orte“ im Jahr 2022 in Ratzeburg. Für eine weitere Ausstellung entschied er sich wegen des gemütlichen Ambientes und des dörflichen Charmes für den Markttreff in Gülzow. Der Eintritt ist frei.