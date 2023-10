1961 bis 1971: Als in Büchen der große Aufschwung begann 

Waldbad und Schulzentrum waren in dieser Zeit große Projekte. Historiker Heinz Bohlmann zeigt in seinem Vortrag Fotos seiner Sammlung.

Büchen. Schon mit seinem ersten Vortrag vor einem Jahr konnte Historiker Heinz Bohlmann bei älteren Besuchern viele Erinnerungen wecken. Damals beleuchtete er die Geschichte Büchens in den Jahren zwischen 1945 und 1961. Damals waren es vor allem die Flüchtlinge aus dem Osten und später aus der DDR, die die Gemeinde prägten und veränderten. Sein neuer Vortrag widmet sich dem folgenden Jahrzehnt. Die Zeit zwischen 1961 und 1971 dürfte noch vielen alteingesessenen Bewohnern der Gemeinde in Erinnerung sein.

Anhand zahlreicher Fotos und Originaldokumente nimmt Bohlmann die Besucher wieder mit auf eine Zeitreise. Mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 fand der Zuzug von Menschen aus der DDR ein jähes Ende. Der „Eiserne Vorhang“ zwischen Ost und West wurde noch dichter. In der Bundesrepublik ging es wirtschaftlich bergauf, so auch in Büchen. In den 1960er Jahren wurden durch die Gemeindevertretung zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht. Das neue Ortszentrum wurde geplant und dann auch gebaut. Das Porta Filmtheater an der Möllner Straße war angesagter Treffpunkt besonders für junge Leute.

Vortrag: Als in Büchen der große Aufschwung begann

Am 25. Mai 1971 öffnete das neue Waldschwimmbad. Bademeister Klaus Jacobsen war damals gerade einmal 28 Jahre alt und musste sich eines riesigen Ansturms erwehren. „Es war unglaublich, rund 400 Menschen drängten sich zur Eröffnung am Beckenrand. Als später die Trillerpfeife schrillte, sprangen alle gleichzeitig hinein“, erinnerte er sich anlässlich des Jubiläums vor zwei Jahren. Besonders für die, die damals dabei waren, dürften die Aufnahmen, die Heinz Bohlmann während seines Vortrages zeigt, eine spannende Sache sein. Viele, die zu dieser Zeit Kinder waren, wird das Jahr 1971 auch aus einem anderen Grund in Erinnerung sein. In Büchen konnte man plötzlich seinen Realschulabschluss machen. Die Gemeindevertreter planten sogar schon die Erweiterung des Schulzentrums.

Der Vortrag „Büchen zwischen 1961 bis 1971“ am Mittwoch, 8. November, beginnt um 19.30 Uhr in der Priesterkate (Gudower Straße 1). Karten zum Preis von 8 Euro gibt es im Vorverkauf in der Gemeindeverwaltung (Bürgerhaus), Amtsplatz 1 und an der Abendkasse. Einlass zur Veranstaltung ist ab 18.45 Uhr.