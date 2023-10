100 Jahre Geesthacht: Wer macht mit beim großen Stadtjubiläum?

Geesthacht. Aus Anlass des 100-jährigen Stadtjubiläums von Geesthacht, das im kommenden Jahr mit zahlreichen Aktionen über das gesamte Jahr verteilt gefeiert werden soll, bereiten das Kulturmanagement der Stadt und Kulturmanagerin Felizitas Schleifenbaum(„ft Management“) einen großen Festumzug vor. Termin ist Sonntag, 9. Juni 2024. Nun werden dafür teilnehmende Gruppen gesucht.

Vorstellbar sind Beteiligungen aller Art, die etwas mit der Stadt Geesthacht zu tun haben. „Das kann beispielsweise sein, dass sich gruppenweise mit dem Thema Berufe in Geesthacht damals und heute beschäftigt wird oder mit der Entwicklung der Kleidung der Geesthachter in den vergangenen 100 Jahren oder auch wie Geesthacht in den nächsten 100 Jahren sein wird. Natürlich freuen wir uns auch über alle weiteren Beiträge, die neben einer Beteiligung an dem Umzug und über das Jubiläumsjahr verteilt, zum Stadtjubiläum 2024 angeboten werden“, sagt Felizitas Schleifenbaum.

Rückmeldungen bis zum 3. November 2023 sind erwünscht. Zu diesem Zeitpunkt muss das genaue Thema noch nicht feststehen, eine grobe Beschreibung der Vorhaben wäre aber hilfreich. Auch mögliche weitere Aktionen, die im Rahmen der Feiern zu „100 Jahre Geesthacht – Stadtjubiläum 2024“ umgesetzt werden sollen, müssten bis zum 15. November 2023 inhaltlich an Felizitas Schleifenbaum unter der Nummer 0179/39 13 257 oder per Mail an info@ft-management.de gemeldet werden. Hintergrund: Das Jahresprogramm für 2024 muss erstellt werden.

Am 2. Januar 1924 wurde Geesthacht mit der neuen Hamburger Städteordnung zur Stadt erhoben. Das wird explizit in den Übergangsbestimmungen in Artikel 65 angesprochen, die die Wahl der Geesthachter Stadtgremien regelte. Jetzt war es erstmals möglich, einen Bürgermeister zu wählen. Der erste, Julius Weltzien, war bis 1931 im Amt und zu seinem Amtsantritt gerade 27 Jahre alt. Jünger war keiner seiner bis dato 13 Nachfolger. Und als einzigem ist auch eine Straße nach ihm benannt. Die Julius-Weltzien-Straße verläuft parallel zum Richtweg zwischen Pastorenkoppel und Danziger Straße. dsc/LL